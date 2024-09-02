Есть вопросы к оператору и перевозчикам

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Перевозку мусора необходимо отслеживать. Фото Веры Захаровой

Передвижение мусоровозов должно контролироваться. Для этого на спецтехнику устанавливается навигационное оборудование, и полученные телеметрические данные поступают на сервер Интеллектуальной транспортной системы Чебоксарской городской агломерации.
По информации Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии, пока в таком режиме работает только АО «Спецавтохозяйство». Региональный оператор ООО «Ситиматик Чувашия» так и не представил договоры с оставшимися транспортировщиками, в арсенале которых 65 спецмашин.
Проблема обсуждалась на заседании президиума штаба по поддержке устойчивости экономики Чувашии в условиях санкционного давления. И это был не единственный вопрос, касающийся регоператора. Также было обращено внимание на то, что компания не представила план действий («дорожную карту») по выходу из ситуации, связанной со снижением уровня тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами и принятием временных нормативов накопления ТКО.
Напомним, в августе в ряде округов республики возникли проблемы с вывозом мусора. Глава Чувашии Олег Николаев указал на полную ответственность регоператора.

Опубликовано: 11 сентября 2024 г.


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