В Батыревском округе в речку Зирекле сливали неочищенные стоки

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
К загрязнению речки Зирекле может быть причастно одно из сельхозпредприятий. Фото cap.ru

Нарушителей выведут на чистую воду

Осмотр притока реки Булы сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии, надзорных ведомств и лаборатории предприятия «БОС» провели в июле. Тогда же на исследование были отправлены пробы воды. Результаты химического анализа показали серьезное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Как сообщают в Минприроды Чувашии, фактом заинтересовались в природоохранной прокуратуре. Сейчас в Батыревском округе проводится выездная проверка одного из местных сельхозпредприятий. По итогам будет дана оценка воздействия сброса сточных вод в водоем.
«В последнее время в наше ведомство часто поступают обращения от граждан, жалующихся на различные виды загрязнений малых рек. По каждому факту проводится обстоятельный анализ, при необходимости — с выездом на место, — говорит руководитель Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов. — Хочу напомнить всем субъектам бизнеса, что несанкционированный сброс неочищенных сточных вод в реки может привести к экологической катастрофе. Кроме того, предприятия будут привлечены к административной ответственности с обязательной выплатой ущерба, нанесенного водному объекту, который может в несколько раз превышать суммы штрафа».

Опубликовано: 11 сентября 2024 г.


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