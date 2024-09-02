В Батыревском округе в речку Зирекле сливали неочищенные стоки

Нарушителей выведут на чистую воду

Осмотр притока реки Булы сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии, надзорных ведомств и лаборатории предприятия «БОС» провели в июле. Тогда же на исследование были отправлены пробы воды. Результаты химического анализа показали серьезное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Как сообщают в Минприроды Чувашии, фактом заинтересовались в природоохранной прокуратуре. Сейчас в Батыревском округе проводится выездная проверка одного из местных сельхозпредприятий. По итогам будет дана оценка воздействия сброса сточных вод в водоем.

«В последнее время в наше ведомство часто поступают обращения от граждан, жалующихся на различные виды загрязнений малых рек. По каждому факту проводится обстоятельный анализ, при необходимости — с выездом на место, — говорит руководитель Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов. — Хочу напомнить всем субъектам бизнеса, что несанкционированный сброс неочищенных сточных вод в реки может привести к экологической катастрофе. Кроме того, предприятия будут привлечены к административной ответственности с обязательной выплатой ущерба, нанесенного водному объекту, который может в несколько раз превышать суммы штрафа».