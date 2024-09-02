Юные журналисты соберутся в Чувашии

На этой неделе в республике пройдет форум «МедиаВзлет». Мероприятие организуют региональное Минцифры и Лига юных журналистов. Оно объединит около 250 начинающих журналистов и блогеров со всей России. Местом встречи молодых контентмейкеров станет санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Чувашии» в пригороде Чебоксар. Как сообщают в Минцифры, в этом году «МедиаВзлет» впервые пройдет в новом формате — на одной площадке с популярным межрегиональным фестивалем «Волжские встречи». По мнению организаторов, это позволит расширить аудиторию и дать возможность большему числу талантливых ребят проявить себя. Наставниками участников станут режиссеры, журналисты и редакторы региональных и федеральных СМИ. В течение трех дней школьники будут проходить интенсивы по фото- и радио-журналистике, сценарному мастерству и режиссуре. А в конце форума представят свои медиапроекты — публикации, видеоролики или контент для соцсетей. Авторы лучших работ получат подарки.
Опубликовано: 10 сентября 2024 г.
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