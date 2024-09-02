В Вурнарской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт инфекционного отделения

С учетом новых требований

Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений в двухэтажном здании, построенном в 1993 году. Специалисты приступили к облицовке и утеплению фасада, сообщили в Минздраве Чувашии. Благодаря капремонту будут созданы более комфортные условия как для пациентов, так и для персонала. По словам главного врача больницы Сергея Илюткина, перепланировка внутреннего пространства с учетом новых санитарных требований, обустройство входных групп, оснащение современным медицинским оборудованием, мебелью и оргтехникой повысит доступность и качество медицинских услуг.

Закончить работу на объекте планируется в конце года. На время капремонта пациенты получают медпомощь в Канашской центральной районной больнице.