В Вурнарской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт инфекционного отделения

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото cap.ru

С учетом новых требований

Сейчас строители занимаются внутренней отделкой помещений в двухэтажном здании, построенном в 1993 году. Специалисты приступили к облицовке и утеплению фасада, сообщили в Минздраве Чувашии. Благодаря капремонту будут созданы более комфортные условия как для пациентов, так и для персонала. По словам главного врача больницы Сергея Илюткина, перепланировка внутреннего пространства с учетом новых санитарных требований, обустройство входных групп, оснащение современным медицинским оборудованием, мебелью и оргтехникой повысит доступность и качество медицинских услуг.
Закончить работу на объекте планируется в конце года. На время капремонта пациенты получают медпомощь в Канашской центральной районной больнице.

Опубликовано: 9 сентября 2024 г.


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