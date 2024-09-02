В детсад и школу — по хорошей дороге

Автор: Вера ЗахароваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Формируя план ремонта дорог, специалисты учитывают их близость к социальным объектам. Фото cap.ru

В Чебоксарах обновляется улица Ленинского комсомола. Работы не ограничиваются ремонтом проезжей части. Специалисты также обустраивают тротуары, подходы к остановочным площадкам, павильоны, освещение.
Как известно, в этой части новоюжного района много детских садов и школ. Формируя план ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», специалисты учитывают близость к социальным объектам. Всего в 2024 году в Чувашии планируется привести в нормативное состояние около 10 км дорог, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям.
Так, в Канашском муниципальном округе ремонтные работы проходят между деревней Новые Ачакасы и селом Ачакасы, где располагается школа. Сюда приезжают учиться дети из четырех соседних населенных пунктов. В Новочебоксарске в этом году приведены в нормативное состояние улицы Парковая и Воинов-интернационалистов, ведущие к детским садам № 48, 49, 50, «Ласточка». До 1 октября планируется завершить работы на других участках (2,8 км), где также находятся несколько детских садов, общеобразовательные, художественная и спортивная школы.
«Путь детей в школу и места досуга должен быть не только удобным, но и, что самое важное, безопасным. В ходе ремонта проводятся работы по обустройству пешеходных переходов, тротуаров, освещения, устанавливаются искусственные неровности и другие элементы безопасности», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров.

 

Публикуется в рамках проекта «Стратегия роста», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии

Опубликовано: 5 сентября 2024 г.


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