В детсад и школу — по хорошей дороге

В Чебоксарах обновляется улица Ленинского комсомола. Работы не ограничиваются ремонтом проезжей части. Специалисты также обустраивают тротуары, подходы к остановочным площадкам, павильоны, освещение.

Как известно, в этой части новоюжного района много детских садов и школ. Формируя план ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», специалисты учитывают близость к социальным объектам. Всего в 2024 году в Чувашии планируется привести в нормативное состояние около 10 км дорог, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям.

Так, в Канашском муниципальном округе ремонтные работы проходят между деревней Новые Ачакасы и селом Ачакасы, где располагается школа. Сюда приезжают учиться дети из четырех соседних населенных пунктов. В Новочебоксарске в этом году приведены в нормативное состояние улицы Парковая и Воинов-интернационалистов, ведущие к детским садам № 48, 49, 50, «Ласточка». До 1 октября планируется завершить работы на других участках (2,8 км), где также находятся несколько детских садов, общеобразовательные, художественная и спортивная школы.

«Путь детей в школу и места досуга должен быть не только удобным, но и, что самое важное, безопасным. В ходе ремонта проводятся работы по обустройству пешеходных переходов, тротуаров, освещения, устанавливаются искусственные неровности и другие элементы безопасности», — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров.

Публикуется в рамках проекта «Стратегия роста», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии