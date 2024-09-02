Герой космоса дал старт эстафете «СЧ».

«В волнующие, незабываемые дни готовились спортсмены республики к традиционному эстафетному пробегу на призы газеты «Советская Чувашия». Приезд в родные края летчика-космонавта Героя Советского Союза Андрияна Григорьевича Николаева был большим праздником для них»…

Так 62 года назад «СЧ» рассказывала о том, как на Советской площади (ныне площадь Республики) в Чебоксарах прошла 25-я легкоатлетическая эстафета «СЧ». Что за удивительное было время! Всего за несколько дней до спортивного праздника — 2 сентября — в Чувашию прибыл прославленный земляк-герой, покоривший космос. Чувашского «Сокола» с триумфом встречали жители Чебоксар, ликовала вся республика.

Как сообщал потом в своем репортаже спортивный журналист и комментатор Владилен Талдыкин, рабочие, колхозники, учащиеся, студенты навсегда запомнят радостные встречи с Андрияном Николаевым в те дни. И особенно ту, что состоялась в солнечное утро 6 сентября, когда космонавт-3, заслуженный мастер спорта СССР дал старт первым забегам участников эстафеты «СЧ», пожелал физкультурникам успехов, крепкого здоровья.

«Всегда быть в форме» — эти приветственные слова героя космоса повторяли спортсмены, выходя на старт 25-го пробега на призы газеты», — писала «Советская Чувашия» в сентябре 1962 года. Кстати, на тот момент собралось рекордное количество участников: призы газеты оспаривали 540 спортсменов. Сентябрь был назван месяцем легкоатлетического кросса имени Андрияна Николаева…

Спустя 42 года, когда космонавта № 3 не станет, коллектив «СЧ» предложит провести традиционный пробег в его честь. А со следующего года эстафету начнут официально именовать посвященной памяти летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева.