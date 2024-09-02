Школы с историей

Список объектов культурного наследия Чувашии пополнился тремя зданиями.

Первое находится в селе Ковали Урмарского муниципального округа. Здесь располагается двухэтажная школа, проект которой разработали в 1912 году. Однако из-за Первой мировой войны и революции строительство затянулось до 1924 года.

Как сообщает Госцентр по охране культурного наследия Минкультуры республики, в возведении здания участвовали пленные австрийцы, чехи, немцы, среди которых были строители и архитекторы. Рамы и двери изготовили на Урмарской фабрике «Единство». Уполномоченным по стройке от земства являлся староурмарский крестьянин А.Ф. Федоров, поставлявший кирпич собственного производства. Здание возведено в стиле эклектика. Убранство фасадов и внутренняя планировка сохранились в прежнем виде.

В список также включены здания школы № 12 и детского сада № 36, что по улице Коммунальная Слобода в Чебоксарах. Оба возведены в 1950-е годы в формах классического зодчества с элементами конструктивизма.