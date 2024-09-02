Одни ценят, другие губят

Казалось бы, лес растет сам по себе, и никаких хлопот не требует. Однако в лесничествах Минприроды Чувашии знают, что особенно за молодыми дубравами, сосняками и березняками требуется уход.

Таких питомников в Чувашии немало. По сути, это запас, который обеспечивает восстановление и сохранение «легких» нашей республики, отмечают в Минприроды. По данным ведомства, в регионе есть три лесосеменные плантации общей площадью 186,2 гектара. В Ибресинском лесничестве выращивают сосну, в Канашском — лиственницу, а в Опытном лесничестве — дуб черешчатый.

Как раз сейчас на территории лесного фонда Сорминского участка, где растут молодые дубы, проводится так называемый агротехнический уход. С помощью тракторного культиватора рыхлят почву, чтобы в ней накапливалась влага, мотокосилками убирают «конкурентов» еще неокрепшего молодняка — сорную траву и прочую мелкую поросль.

По словам руководителя Минприроды Чувашии Эмира Бедертдинова, общая площадь объектов Единого генетико-селекционного комплекса в регионе составляет около двух тысяч гектаров. Инициатива Президента страны Владимира Путина продлить федеральный проект «Сохранение лесов» до 2030 года, по мнению министра, позволит продолжить мероприятия по увеличению площади лесовосстановления.

Однако пока одни сохраняют и возрождают природные богатства, другие нещадно их губят. Так, во время недавнего патрулирования на территории Пихтулинского участка Чебоксарского лесничества государственные лесные инспекторы обнаружили незаконную рубку. «Черные» лесорубы заготовили и собирались сбыть несколько кубометров древесины — сосны, ели, березы. Материалы по факту несоблюдения лесного законодательства направлены в правоохранительные органы. Сейчас ищут виновных, и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят солидные штрафы — от 500 тыс. рублей и выше.