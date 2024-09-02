Берега добрых дел

Чувашия присоединилась к экологической акции «Вода России». Практически в каждом муниципалитете проведены субботники возле речек, озер и прудов.

В Алатырском округе работники Новоайбесинского территориального отдела, сельской библиотеки и неравнодушные жители села Новые Айбеси очистили берег местной речушки Подажсирмы. Собрали пять мешков мусора, в «ассортименте» — пластиковые бутылки, жестяные банки, крышки и пакеты, салфетки, пачки из-под сигарет, упаковки из-под чипсов и битое стекло. По словам волонтеров, большая часть отходов — дело рук безответственных селян и приезжающих на отдых гостей.

«Не первый раз наша команда добровольцев принимает участие в экологических акциях. Радует, что молодые люди чаще стали предлагать свою помощь. Эти ребята никогда не будут мусорить и своим друзьям такого не позволят», — сказала начальник Новоайбесинского территориального отдела Эльвира Усманькина.

Порядок навели возле своего местного пруда и жители села Шигали Канашского округа. А в Мариинском Посаде горожане провели субботник на набережной Волги. Итог масштабной уборки — несколько десятков мешков мусора.

В субботнике на набережной Волги в Мариинском Посаде участвовали взрослые и дети. Фото cap.ru