С финансами подружит троллейбус

В Новочебоксарске, как и в столице республики, появился «знаток» финансовой грамотности на колесах. Он заступил в рейс в составе двух десятков троллейбусов, подаренных новочебоксарцам ко Дню города. Как рассказали в Минфине Чувашии, особый электротранспорт следует от остановки «Иваново» по кольцевому городскому маршруту № 54к. Как и чебоксарский «коллега», курсирующий по 21-му маршруту, новый финансовый троллейбус украшен ярко-голубой полосой и лозунгами: «Стань волонтером финансового просвещения» и «Дружи с финансами». На его боковых фасадах размещены QR-коды, по которым можно «зайти» на странички федеральной Ассоциации развития финансовой грамотности и Республиканского центра финансовой грамотности и прочитать много полезной информации по управлению и распоряжению личными и семейными финансами. Планируется, что в троллейбусе регулярно будут вести полезные «уроки» волонтеры финансового просвещения.