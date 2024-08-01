Поздравление с 1 сентября — Днем знаний Председателя Государственного Совета Чувашской Республики, секретаря Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Леонида Черкесова

Дорогие школьники и студенты!

Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

Этот волнительный праздник открывает новую страницу в жизни каждого из нас.

Особое внимание — первоклассникам, которых с сегодняшнего дня ждут удивительные школьные годы, полные увлекательных открытий, и первокурсникам высших учебных заведений, колледжей и техникумов, которые вступают в более взрослую самостоятельную жизнь.

Пусть каждый день учащихся и студентов наполняется радостью, интересными и полезными знаниями, добрыми впечатлениями. Верьте в себя, не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к новым вершинам и победам. Именно вы — будущее нашей республики и страны, интеллектуальный и творческий потенциал завтрашнего дня.

Отдельные слова признательности — педагогам. Для вас этот день наполнен особой ответственностью за качество образования и воспитание достойного молодого поколения. Ваш труд заслуживает самого искреннего восхищения и бесконечной благодарности. Во все времена профессия учителя является одной из ключевых: от вас зависит, сумеют ли дети и молодежь сориентироваться в сложном мире и выбрать те идеалы, которые помогут им стать настоящими патриотами Родины.

Дорогие родители, вы являетесь надежной опорой для своих детей, их первыми наставниками. Ваша забота и поддержка помогают им успешно преодолевать все трудности на пути к новым достижениям. Большого терпения вам, мудрости и взаимопонимания.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в новом учебном году.

В добрый путь!