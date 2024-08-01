Сначала археологи, потом энергетики

В исторической части столицы Чувашии проведут раскопки.

Работы стартуют в начале сентября на улице К. Иванова, где располагается городище. Мероприятия запланированы в рамках подготовки к переносу тепловых сетей, проходящих по объекту культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1920-1940 гг. находился ЦИК Чувашской автономной области».

Накануне состоялось выездное рабочее совещание, где были детально обсуждены все этапы реализации проекта. Раскопки проведут специалисты Чувашского государственного института гуманитарных наук на основании разрешения, выданного Министерством культуры РФ. Коммунальщики выйдут на объект только после археологов.

Во время переноса тепловых сетей может быть поврежден культурный слой и для сохранения объекта археологического наследия проводятся спасательные работы с полным или частичным изъятием археологических предметов, пояснили в Госцентре по охране культурного наследия.

«Находки, найденные в результате раскопок, играют важную роль в расширении научных знаний и предоставляют уникальную возможность получить более глубокое понимание о жизни и быте прошлых поколений», — сказал директор учреждения Александр Ипатьев.

Отметим, что в 2022 году археологические работы проводились на территории Первой чебоксарской городской больницы имени П. Осипова, расположенной на этой же улице. Тогда специалисты обнаружили фундамент здания Чебоксарской земской управы конца XIX — начала XX века. Из редких находок — турецкая керамическая трубка и печные изразцы.

Также найдены монета 1870 года, торговая пломба с двуглавым орлом, кирпич с клеймом «С.Б», стеклянные и фарфоровые изделия, оконная слюда, подковы, пуля от кремниевого ружья.

Улица К. Иванова в Чебоксарах хранит много тайн. Фото nasledie-21.ru