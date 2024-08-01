Стратегия агронома Гордеевой

Отлично трудятся многие выпускники Чувашского аграрного университета в сельскохозяйственном производстве. Десятки новоиспеченных специалистов вносят свой посильный вклад в развитие предприятий республики. И одна из них — Анастасия Гордеева.

Два года назад Настя окончила агрономический факультет вуза по специальности «Технология производства продукции растениеводства». Когда настала пора определяться с местом работы, агроному второй категории поступило предложение от агрофирмы «Ольдеевская». Анастасия раздумывала недолго, прежде чем дать согласие — фирма известная, располагается недалеко от Чебоксар…

Молодой агроном разрабатывает и следит за исполнением стратегии полива овощей. Дело это весьма ответственное и нужное для агрофирмы — продукция требует тщательно продуманного орошения. Анастасия также контролирует микроклимат в теплицах и процесс формирования растений. А еще она руководит овощеводами, занятыми на этом участке. Словом, дел невпроворот, и справляется агроном великолепно. Так, во всяком случае, считает руководство агрофирмы. Гордеева планирует остаться в профессии, в настоящее время оканчивает магистратуру.

Фото caр.ru