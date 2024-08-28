Обновление затягивается

Специальная комиссия Минспорта Чувашии провела выездные проверки столичной спортшколы «Спартак» и новочебоксарской спортшколы № 1. Здесь идет капитальный ремонт за счет средств республиканского бюджета.

Так, обновление административного здания и зала дзюдо в «Спартаке» по контракту планировалось завершить до 31 августа. По проекту здесь предусмотрены внутренняя отделка помещений, ремонт систем видеонаблюдения, инженерных коммуникаций, замена наружного освещения, установка туалетных модулей для болельщиков. В свою очередь, в зале дзюдо намечены замена витражей, дверей, косметический ремонт стен и потолка, обновление систем водоснабжения, отопления, вентиляции, пожарной сигнализации.

Масштабные работы предусмотрены и в спортшколе № 1 г. Новочебоксарска. К 30 ноября здесь необходимо обновить фасад, кровлю, лестницы, входную группу, систему вентиляции, пожарную сигнализацию, инженерные коммуникации, заменить окна и двери.

Но, как определила комиссия, работы в учреждениях идут с отставанием от графика — в среднем от одного до полутора месяцев. Тренировочный процесс спортсменов на этих объектах не будет начат с нового учебного года, сообщает пресс-служба Минспорта Чувашии. Главам муниципалитетов рекомендовано взять под личный контроль работу подрядчиков по заключенным муниципальным контрактам, скорректировать графики. Министерство также указало на недопустимость срыва учебно-тренировочного процесса в муниципальных спортивных школах.

Специалисты продолжают внутреннюю отделку помещений. Фото cap.ru