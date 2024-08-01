Вот и лето пролетело?

Сурки уже учуяли смену сезонов.

Несмотря на отменную для конца августа погоду, некоторые представители животного мира уже готовы к холодам. Так, на батыревском участке заповедника «Присурский» впали в зимнюю спячку сурки.

В этом году зверькам пришлось пережить майское похолодание, жару и засуху летом. Но, как отмечают специалисты заповедника, это не помешало байбакам накопить в организме жировые запасы и благополучно уйти на зимовку. Причем в этом году они начали готовиться к зиме на 10 дней раньше, чем в прошлом — первый «домик» сурки закрыли снаружи еще 12 июля.

«Перед спячкой сурки много едят. Как и в прошлом году, закрытые изнутри норы наблюдались со 2 августа и одновременно у двух семей. Это стало основным уходом сурков на зимовку. Перед закрытием норы зверьки семь-десять дней не появляются на поверхности. Затем еще несколько дней они изнутри закупоривают выходы плотными «заглушками». Сурки делают их из окатышей — смеси земли и травяной ветоши. Эти пробки могут достигать нескольких метров в длину», — рассказывает научный сотрудник заповедника «Присурский» Миназым Рахматуллин.

Последнюю закрытую в батыревской колонии сурков-байбаков нору обнаружили 17 августа. Таким образом, в этом сезоне между началом ухода первой сурчиной семьи и залеганием в зимнюю спячку всех сородичей прошло 36 дней — больше, чем обычно. В среднем этот процесс занимает 29 дней. Самый продолжительный период залегания в спячку наблюдался в 2012 году — 58 дней, самый короткий в 2016-м — семь дней.

В заповеднике отмечают, что сурки каждое лето покидают семейные норы и уходят за пределы заповедного участка. Возвращаются они только перед спячкой. Вернувшись, «путешественники» распечатают закрытые норы, а потом заново заделают их землей.

К слову, нынешнее засушливое лето может сказаться на «сне» байбаков. Местами на земле у сурковых нор есть трещины, и это вызывает у специалистов заповедника беспокойство — будет ли спячка сурков благополучной. Особенно если зима окажется малоснежной и с крепкими морозами.

В этом году сурки бодрствовали со второй половины марта и успели накопить жирок для зимней спячки. Фото Миназыма Рахматуллина