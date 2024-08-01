Не выбрасывать, а сдавать

В Год экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии многие проблемные вопросы, связанные с защитой окружающей среды, выходят на первый план. И одна из тем, требующих особого внимания — повышение экологической культуры.

В республике проводятся акции, субботники, лекции, конкурсы, встречи и фестивали, к которым активно присоединяются и взрослые, и дети. Так, с начала года в регионе проведено более 600 мероприятий.

Большую роль играют экологические организации республики. К примеру, АНО «Экотрансформация» разработала проект «ЭКО ДОМ», направленный на создание инфраструктуры для сбора бумажного вторсырья и батареек в Московском районе Чебоксар. В подъездах многоквартирных домов планируется установить антивандальные экобоксы. Отходы будут отправляться на переработку. Также активисты разместят «ЭкоПросветПостеры», подготовленные совместно с Союзом художников Чувашии при поддержке Минприроды региона.