Предъюбилейный праздник Новочебоксарска

В 2025 году Новочебоксарск отметит свое 65-летие, а местный экспериментальный театр — 30-летие. Свой нынешний сезон он встречает основательно обновленным. Преобразился фасад, переоборудован зрительный зал, проведены отделочные работы. Театр имеет звуковое и видеопроекционное оборудование, позволяющее ставить спектакли любой степени сложности.

«Здорово!» — такую лаконичную оценку дал Глава республики Олег Николаев, прибывший на День города Новочебоксарска. Символично, что свою программу он начал с посещения Чувашского экспериментального театра — это учреждение культуры открылось в 1995 году. Каждый сезон его посещает до 20 тыс. зрителей, есть своя школа-студия. По словам директора театра Дмитрия Капустина, около 16 лет театр располагается в здании, не приспособленном для его размещения, поэтому были переоборудованы внутренние помещения. «Любой театр России может нам позавидовать, потому что у нас есть динамическое светодиодное освещение», — похвалился директор.

К показу сейчас готовы пять спектаклей, премьера первого намечена на конец сентября. Экспериментальным театр считается потому, что для представлений планируется использовать не только зрительный зал, но и городские улицы, парки, скверы. В будущем намечено создать в городе фестиваль уличных театров под эгидой экспериментального театра. Директор вручил Главе памятные сувениры. Олег Николаев поинтересовался ценой билетов, а первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков предложил театру начать сотрудничать с Чувашским институтом культуры. При этом отметил, что театр и музей, расположенный рядом, создают культурную зону города.

Новочебоксарск в последние годы бурно развивается. Глава Чувашии посетил одну из новых промышленных площадок — ООО «МАРКАСТРОЙ». Предприятие открылось пару месяцев назад, трудоустроено 120 человек. По словам генерального директора Артура Марченко, это не предел. «МАРКАСТРОЙ» — уникальная площадка по производству клинкера, строительно-отделочного материала по традиционной технологии. В стране имеются предприятия по выпуску клинкерного кирпича, а вот напольную плитку и ступени, кроме «МАРКАСТРОЯ», никто больше не делает.

Завод прошел полное технологическое перевооружение — установлено новое, передовое для отрасли оборудование, не имеющее аналогов в отрасли. Примечательно, что предприятие работает на чувашском сырье, что одобрил Олег Николаев. «Это именно то производство, которое направлено на претворение в жизнь задач, поставленных Президентом России, — отметил он. — Мы рады, что в Новочебоксарске такое производство действует. Планируется расширять перечень выпускаемой продукции, запустить новую технологическую линию уже в ближайшее время, построить новый завод по производству дополнительной продукции. Это большие задачи, которые приветствуются правительством Чувашии, мы будем прикладывать максимум усилий для того, чтобы не просто поддержать, а ускорить реализацию этих планов».

Михаил Ноздряков посоветовал заводчанам изучить использование новых материалов, в частности, трепела, залежи которого находятся в Алатырском округе. Инвесторы живо заинтересовались информацией.

Главное празднество развернулось в центре города — на площади Победы. Поздравляя собравшихся горожан, Глава республики отметил, что Новочебоксарск встречает свое 64-летие, уверенно двигаясь вперед, с большими преобразованиями и грандиозными планами.

Руководитель республики приветствовал участников Международного Кубка CHETRA PRO — 2024. Отмечено, что несколько лет подряд Новочебоксарск становится местом, где проходят очень интересные, захватывающие состязания. В этом году они собрали около 90 лучших специалистов в управлении спецтехникой из 23 регионов России, а также Казахстана, Белоруссии, дебютантом соревнований стала команда из Армении.

Затем Глава вручил государственные награды. Так, знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» отмечена начальник отдела ЖКХ и контроля в управлении городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Ольга Турзанова. Благодарности от Главы республики удостоились директор ООО «СМУ58-Контракт» Петр Кузнецов, заместитель директора по общим вопросам ГУП «Биологические очистные сооружения» Сергей Николаев и другие горожане.

С праздником поздравил также Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов. Новочебоксарск — это город, где бережно хранятся традиции, успешно сочетаются лучшие черты прошлого и инновационные решения будущего, сказал он. Здесь созданы все условия для воплощения смелых идей, развития бизнеса, образования и творчества. Главное богатство города — это трудолюбивые и ответственные люди.

Весомым подарком в День города стали 20 троллейбусов, которые были запущены на маршруты с участием Главы республики. Сегодня Новочебоксарск — первый город в России с полностью новым троллейбусным парком. Машины были получены по программе партнерства с ДОМ.РФ. С помощью льготного финансирования приобретены 92 троллейбуса производства АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» на 3,1 млрд рублей. Это первый в России транспортный проект, реализованный через данный механизм.

По словам Олега Николаева, развитие общественного транспорта имеет большое значение для Новочебоксарска. Это связано с созданием особой экономической зоны и стремительным ростом города. До конца года ожидается поставка еще 72 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Из них 13 троллейбусов выйдут на вновь запускаемые муниципальные маршруты в городе Новочебоксарске, где нет троллейбусной контактной сети. Речь идет о маршрутах № 51 и 56.

В Новочебоксарске также состоялся арт-фестиваль. На встрече с молодежью Глава Чувашии Олег Николаев, в частности, заявил, что до конца года в городе откроется Молодежный центр, который разместится в здании бывшего кинотеатра «Ат?л». Здесь будут работать два кинозала, медиацентр, проектная лаборатория, правовая гостиная, детская игровая зона и много других локаций, интересных и полезных для жителей Новочебоксарска и Чувашии в целом.

В нынешнем году на капитальный ремонт здания из резервного фонда правительства Чувашии выделено 61,2 млн рублей, а на покупку оборудования, благоустройство, обучение персонала и проведение ряда других мероприятий из федерального бюджета — 64,4 млн рублей. Молодежный центр создается по программе Росмолодежи «Регион для молодых», запущенной по поручению Президента России Владимира Путина, и в рамках реализации федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование».

Активная молодежь Новочебоксарска продемонстрировала лучшие работы победителей республиканского конкурса машиностроения «Робот Новчик: создай эскиз робота для Новочебоксарска», презентовала проекты. А художник Элемпи Тургай в режиме реального времени создала цифровой портрет Главы республики.

Дословно ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Здесь есть крупные промышленные предприятия, которые модернизируются, вновь открываются. Помимо промышленности, которая развивается в рамках особой экономической зоны, создаваемого индустриального парка, меняется и социальная инфраструктура, преображаются школы. В этом году капитально ремонтируется еще две школы и благоустраивается пять школьных территорий Новочебоксарска, а это совершенно другие условия для учебы детей и работы для учителей. Активно ведется строительство новой школы, которая в следующем году примет учеников. В городе реализуется очень много программ, которые меняют его жизнь. Все это направлено на то, чтобы город жил, развивался, чтобы жителям было здесь комфортно, удобно, безопасно, а гостям — интересно и хотелось сюда вернуться. Уверен, таким же образом мы будем двигаться дальше, и 65-летие в следующем году встретим с новыми успехами и с новыми заделами на будущее».

Глава Чувашии Олег Николаев выразил уверенность в том, что изменения, которые произошли в театре, понравятся зрителям. Фото Максима Васильева