Продолжают собирать медали

Воспитанники чувашской школы велоспорта еженедельно приносят в копилку республики награды различного достоинства с самых статусных соревнований. В минувшие выходные они блеснули в Ижевске — на первенстве России по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри».

В возрастной группе среди девушек 15-16 лет никому не проигрывает Элина Семенова. На сей раз тоже «золото». В аналогичной категории у парней серебряная медаль на счету Дениса Романова. Также отличные результаты показали младшие коллеги по сборной Чувашии. Среди девушек 13-14 лет второе место заняла Евгения Адушева, а замкнула пьедестал почета Елизавета Кубонина. В свою очередь, у юношей в данной возрастной группе бронзовую награду завоевал Иван Кузьмин.