Продолжают собирать медали

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Воспитанники чувашской школы велоспорта еженедельно приносят в копилку республики награды различного достоинства с самых статусных соревнований. В минувшие выходные они блеснули в Ижевске — на первенстве России по маунтинбайку в олимпийской дисциплине «кросс-кантри».

В возрастной группе среди девушек 15-16 лет никому не проигрывает Элина Семенова. На сей раз тоже «золото». В аналогичной категории у парней серебряная медаль на счету Дениса Романова. Также отличные результаты показали младшие коллеги по сборной Чувашии. Среди девушек 13-14 лет второе место заняла Евгения Адушева, а замкнула пьедестал почета Елизавета Кубонина. В свою очередь, у юношей в данной возрастной группе бронзовую награду завоевал Иван Кузьмин.

Опубликовано: 26 августа 2024 г.


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