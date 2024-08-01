В ночь кино фильмы покажут бесплатно

В преддверии Дня российского кино, который отмечается 27 августа, состоится ежегодная акция «Ночь кино». В Чувашии к ней присоединятся Театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля, Национальная библиотека, а также 18 муниципальных кинозалов республики. Как рассказали в региональном Минкультуры, 24 августа зрителям бесплатно покажут три хита отечественного проката: фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед», сказку «По щучьему велению» и военно-историческую драму «Воздух». Вопреки названию акции киносеансы в актовом зале Национальной библиотеки состоятся днем. А посетителей «Сеспеля», кроме фильмов, ждет и развлекательная программа: общение с артистами ТЮЗа и розыгрыш фирменных подарков. Мероприятия там начнутся в четыре часа пополудни. Но про свободные места лучше узнать заранее — через сайт или кассы учреждений.