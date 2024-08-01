Туристы идут на рекорд

С начала навигации Чебоксарский речной порт принял почти 500 теплоходов, на которых путешествовали свыше 72 тыс. человек. Это почти на 9 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. На скоростных судах из Чебоксар до Казани и обратно перевезены порядка 10 тыс. пассажиров, маршрутом «Чебоксары — Свияжск — Чебоксары» воспользовались свыше 5 тыс. человек. Как «СЧ» уже сообщала в прошлом номере, Чебоксарский речной порт объявил о продлении работы «Валдаев» до 8 сентября. «Навигация еще не закончилась, а мы уже видим, что этот туристический сезон может стать рекордным», — отмечает министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.