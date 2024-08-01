Туристы идут на рекорд

С начала навигации Чебоксарский речной порт принял почти 500 теплоходов, на которых путешествовали свыше 72 тыс. человек. Это почти на 9 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. На скоростных судах из Чебоксар до Казани и обратно перевезены порядка 10 тыс. пассажиров, маршрутом «Чебоксары — Свияжск — Чебоксары» воспользовались свыше 5 тыс. человек. Как «СЧ» уже сообщала в прошлом номере, Чебоксарский речной порт объявил о продлении работы «Валдаев» до 8 сентября. «Навигация еще не закончилась, а мы уже видим, что этот туристический сезон может стать рекордным», — отмечает министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.
Опубликовано: 23 августа 2024 г.
Тэги:
Лента новостей
Туризм
Лента новостей
Туризм
Читайте также:
Семь жителей Чувашии вернулись из-за границы на родину
Посмотреть на Чувашию и оставить здесь деньги
Шумерлинская Баба Яга появилась на сказочной карте России
В День республики состоялось техническое открытие обновленной Красной площади
Маршрут здоровья проляжет через Новочебоксарск
«Планов много, давайте работать…»
Крымчан интересует чувашский лук, а нас - отдых на море
Чувашия с высоты Птичьего полета: на что посмотреть туристам в нашей республике