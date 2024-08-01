В Чебоксарах подвели итоги ежегодного конкурса на лучшее озеленение и благоустройство

Умелые руки уют наведут

Победители определились в пяти номинациях. Среди учреждений социальной сферы лидером стал филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова. Прилегающую территорию клиники украшают ухоженные цветники, удобные скамеечки, фонтан. В общую картину благоустройства гармонично вписалась и история — стенды рассказывают о жизни знаменитого основателя больницы. На втором месте — детский сад № 116 «Родничок», на третьем — лицей № 44.

Лучший приусадебный участок в Чебоксарах находится на улице Айзмана, 121/11. Его сумела обиходить Екатерина Иванова. В тройке лидеров также Сергей Семенов (улица Добролюбова, 2) и Ирина Корлатяну (Гремячевский переулок, 43а) — второе и третье места соответственно.

Дворы многоэтажек тоже состязались в озеленении и благоустройстве. В одном из них, по улице Новогородской, 30, журналисты побывали еще до подведения итогов конкурса. Именно там находится знаменитая клумба-календарь, где ярко-оранжевыми бархатцами «выписаны» три пятерки. И это уже традиция — цветник появился на 550-летие Чебоксар и с тех пор отсчитывает годы столицы Чувашии. Управляющая компания «Новый город», в чьем ведении находится эта придомовая территория, удостоена второго места. Первое место присуждено ТСЖ «Вега-97». На третьем — УК «Волжский-3».

В уголке отдыха у школы №6 можно полюбоваться цветочной красотой и зарядиться отличным настроением — первое место! Также призеры этой номинации — АО «ВНИИР» (второе место) и ТСЖ «Эгерский-48» (третье). А в конкурсном разделе «Озеленение и благоустройство улиц частного сектора» определен один победитель: первое место заняла улица Дружная в деревне Чандрово.

Главой города Чебоксары Владимиром Доброхотовым подписано постановление о распределении призового фонда. Победители удостоены дипломов и денежных бонусов. За первое место полагается премия в 35 тыс. рублей, за второе — 21 тыс. и за третье — 14 тыс.

Человек, умеющий создавать красоту вокруг себя, — творец по призванию. Фото np.cap.ru