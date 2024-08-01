В Ядринском округе состоится республиканский «Слет фермеров»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
На слете запланированы круглые столы и дискуссии, будет озвучен рейтинг «100 лучших фермерских хозяйств региона». Фото cap.ru

Более двухсот представителей сельскохозяйственной отрасли соберутся на базе отдыха «Сурские зори» 30 августа. Специалисты обсудят Стратегию развития агропрома Чувашии до 2030 года, реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», меры государственной поддержки. Аграрии также оценят результаты работы ассоциации «Народный фермер Чувашии». Для молодых бизнесменов проведут экскурс по проекту Российского союза сельской молодежи «Село возможностей».

«В этом году исполняется пять лет традиции собираться вместе, слушать друг друга, предлагать инициативы на «Слете фермеров», — говорит вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. — Результат конструктивного диалога не заставляет себя ждать. Если проанализировать предыдущие годы, много нововведений появилось благодаря мероприятию — это дополнительные виды направлений в гранте «Перспектива» и в обучающем процессе «Школы фермера», создание ассоциации «Народный фермер Чувашии».
Опубликовано: 22 августа 2024 г.


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