Финансовой грамоте все возрасты покорны

Вопрос актуален и для «звезд» шоу-бизнеса

О том, как остановить волну телефонного мошенничества, шла речь на II Открытом форуме региональных практик в сфере финансового просвещения «ВолгаФин». Мероприятие проходило в Чебоксарах с 15 по 17 августа в рамках деловой программы празднования 555-летия столицы Чувашии.

В форуме приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, а также организаций, реализующих Стратегию повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры. Эксперты обсудили современные тенденции финансового просвещения, механизмы и инструменты работы с разными целевыми аудиториями. Также было уделено внимание новой программе долгосрочных сбережений, позволяющей гражданам копить, получать дополнительный доход и формировать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

Тема повышения финансовой грамотности требует широкого охвата людей и формирования новых подходов, сказал Глава Чувашии Олег Николаев, приветствуя участников мероприятия. В республике эту задачу решают комплексно. Имеется соглашение между правительством Чувашии, Минфином России, Центробанком и Ассоциацией банков России, в рамках которого регион получает серьезную поддержку. Вопросы финансового образования и кибербезопасности также поднимаются на встречах с жителями республики в рамках единых информационных дней. Этим проблемам посвящаются уроки в школах.

Глава отметил некоторое улучшение статистики киберпреступлений в части незаконного отъема денег у населения. По данным МВД по Чувашии, их количество за последний год снизилось примерно на 7%. Хочется верить, что эта тенденция будет продолжена, заметил Олег Николаев.

МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ,

первый вице-премьер — министр финансов Чувашии: «Планируя мероприятия по финансовой грамотности, наше министерство и другие заинтересованные ведомства стараются подобрать такие форматы, чтобы, во-первых, они были не только полезные, но и интересные, и нескучные, а во-вторых, предусматривали наибольший охват населения. Так родились проекты «Финансовый десант», «Троллейбус финансовой грамотности», «Семейный фестиваль финансовой грамотности «Дружи с финансами», «Финансовая грамотность на родном языке».

Отдельно хочется отметить программу инициативного бюджетирования. Из года в год у нас растет и количество проектов, и объем их финансирования. С учетом сложившейся практики сегодня мы пришли к тому, чтобы изменить методику проведения отбора реализуемых проектов. Считаем, что инициативное бюджетирование — очень важное и перспективное направление, поэтому готовы обмениваться опытом».

В Чувашии действительно финансовой грамотности уделяется большое внимание, сказал председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Наверное, потому, что Глава республики в прошлом — банкир, тема ему близка. «Буквально, каждый день ко мне на телефон звонят некие абоненты, и коллеги-депутаты, попавшие на удочку мошенников, ко мне обращаются», — отметил парламентарий. Последний скандал с певицей Ларисой Долиной, у которой украли очень весомую сумму денег, — яркий пример того, что даже вроде опытные, искушенные персоны попадают в такие ситуации.

Необходимо выстроить надежную систему защиты. С 25 июля вступил закон, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Центробанка о случаях и попытках мошеннических операций. Иначе кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней. С осени вступит закон о согласии родителей давать разрешение детям на проведение финансовых операций. Это будет касаться и старшего поколения. Будет также практиковаться самозапрет на кредит — каждый вкладчик сможет оформить его, если не хочет получать заем. Тема финансового просвещения актуальна как никогда, резюмировал депутат.

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков напомнил, что Чувашская Республика в 2022 году предложила провести первый окружной форум по финансовой грамотности. Опыт был признан успешным, и сегодня подобные встречи экспертов проходят уже по всей стране. Говоря о региональных практиках по повышению финансовой культуры, Ноздряков отметил, что благодаря вышеназванному четырехстороннему соглашению были апробированы конкурсы для студентов — знатоков фондового рынка и страхования. В ноябре 2020 года создан республиканский центр финансовой грамотности, затем — координационный совет. А в январе 2022 года появилось объединение финансовых консультантов.

Отмечено также, что на базе института образования создан методический центр финансовой грамотности. В нынешнем году республика выйдет на 90% по количеству педагогов, которые должны пройти переподготовку.

По словам руководителя Дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Михаила Сергейчика, финансовая грамотность напрямую влияет на уровень жизни граждан. К сожалению, пока не все жители страны это осознают в полной мере. Поэтому в этом году запущен проект «Мои финансы», нацеленный на то, чтобы донести финансовую грамотность до каждого муниципалитета, до каждого поселения, до каждого человека, вне зависимости от его места жительства.

Заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Юлия Серова рассказала о мероприятиях, которые инициированы регулятором и направлены на развитие финансовой культуры, в том числе это мероприятия с привлечением волонтеров финансового просвещения. «Сегодня в качестве волонтеров выступают социальные работники, специалисты финансовой сферы, педагоги, неравнодушные сотрудники предприятий и организаций. Они выстраивают работу со взрослыми экономически активными людьми и формируют у них знания для принятия верных решений в повседневной жизни. Один из ярких примеров в этом направлении — уникальный образовательный проект Волго-Вятского ГУ Банка России «Тьюторы на предприятиях 2.0», — сказала Юлия Серова.

Тему волонтерства развила директор Ассоциации развития финансовой грамотности (г. Москва) Ирина Маслова. Сегодня волонтеры финансового просвещения есть в каждом регионе страны. В 14 субъектах, в том числе в Чувашии, созданы целые ресурсные центры волонтеров. Благодаря этому их деятельность более активная и результативная. Для увеличения числа волонтеров финансового просвещения разработаны обучающие программы, проводятся семинары, форумы. Каждый желающий может зарегистрироваться на платформе и стать волонтером финансового просвещения, сказала докладчик. Маслова также добавила, что Чувашия занимает первое место в ПФО по количеству зарегистрированных на их платформе волонтеров.

Своим опытом продвижения финансовой грамотности поделились представители Республики Марий Эл, Ульяновской, Нижегородской областей, а также города Севастополя. В рамках форума состоялись круглые столы. Для волонтеров финансового просвещения был организован образовательный интенсив.