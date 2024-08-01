Вместо мусора травы и цветы

Новый проект — старые задачи

Свалки твердых коммунальных отходов представляют угрозу, как для окружающей среды, так и для человека. И сегодня ведется активная работа по созданию инфраструктуры, которая обеспечила бы безопасное обращение с ТКО.

Так, за пять лет реализации федерального проекта «Чистая страна» было устранено 216 объектов накопленного вреда, убрано 135 мусорных свалок — сейчас эти территории активно засаживаются деревьями и кустарниками. Также ликвидирован 81 объект нефтяных загрязнений, шламовых вод, отходов опасных производств. В Чувашии за этот период рекультивировано четыре свалки в Аликовском, Яльчикском округах, городах Канаш и Ядрин. Свалка в Шемуршинском округе ликвидирована за счет средств республиканского бюджета.

Кстати, в этом году проект «Чистая страна» завершится. Но борьба с опасными свалками не прекратится. В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил: «Оставлять их в таком состоянии, как сейчас, ни в коем случае нельзя. Надо довести эту работу до конца, создать здесь всю необходимую инфраструктуру. В целом по всей России продолжим ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. В предстоящие шесть лет должно быть ликвидировано не менее 50 таких точек высоких экологических рисков».

Продолжится эта работа в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». С 2025 года он станет полноценной частью нового нацпроекта «Экологическое благополучие». На сегодняшний день Минприроды России совместно с регионами, экологами и волонтерами составило «народный» список объектов, угрожающих здоровью людей: 38 из 770 обследованных — особо опасны, поэтому их ликвидируют в первую очередь.

«В Чувашии в рамках нового проекта «Генеральная уборка» планируется рекультивировать объекты размещения отходов в Красноармейском, Комсомольском и Мариинско-Посадском округах. Нашей республике предстоит провести огромную работу, по завершении которой мы сможем значительно улучшить экологическую ситуацию региона. Поддержка правительства республики, Главы Чувашии Олега Николаева, а также активная вовлеченность граждан станут нам хорошим подспорьем в этом деле», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Эмир Бедертдинов.