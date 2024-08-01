«Лесные робинзоны» на реках

Учащиеся урмарской школы имени Г.Е. Егорова успешно прошли первый этап II Всероссийского детского экологического форума Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас».

Ребята изучили состояние рек Средний и Малый Аниш. Их научно-исследовательская работа заявлена в номинации «Лучший проект по очистке водных объектов». В Год экологической культуры и бережного природопользования, который проходит в Чувашии, эта тема приобретает еще большую актуальность, считает учитель биологии, руководитель школьного лесничества «Лесные робинзоны» Клавдия Николаева.

В рамках своего проекта ребята планируют провести мероприятия по оздоровлению рек Средний и Малый Аниш. А пока их ждет второй и заключительный этап конкурса, который будет проходить 15-16 октября в Челябинске. Здесь определятся победители, в качестве приза они получат денежное вознаграждение на реализацию своего проекта, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии.