Хмелеводство в Чувашии получает поддержку

Ученые сотрудничают с пивоварами

Чувашия в течение ближайших пяти лет планирует привлечь более 9 млрд рублей инвестиций в развитие хмелеводства. Из них 2,5 млрд рублей — средства федерального и республиканского бюджетов, 6,5 млрд рублей — частные вложения.

Развитие хмелеводческой отрасли обсуждалось во время деловой программы третьего всероссийского фестиваля «Зеленое золото России». На площадке конференции «Российский хмель» своими мнениями поделились более 150 специалистов-производителей хмеля, солода и напитков из 14 регионов страны.

Как рассказал директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов, за время проведения фестиваля инициированы и внедрены новые меры федеральной господдержки. В частности, установлен повышающий коэффициент субсидии при закладке хмельников — он в два раза больше, чем по другим многолетним насаждениям. Также хмелеводство включено в перечень перспективных и приоритетных направлений при реализации проектов мелиорации. Существенно расширен и перечень техники для лизинга, чтобы хмелеводческие хозяйства могли с использованием этого инструмента господдержки приобрести все необходимое — технику, оборудование. И льготное кредитование сегодня распространяется на хмелеводство.

Есть нововведения и в республиканских мерах господдержки. «Чувашия отличительна тем, что у нас помимо федеральных мер действуют и республиканские механизмы стимулирования. Перечень еще более обширный — это возмещение 50% на покупку спецтехники, субсидии на реализацию культуры, приобретение посадочного материала. Раньше такого не было. Поэтому сегодня мы говорим не о вызовах — с ними справились, а о возможностях развития хмелеводства в стране», — сказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Также руководитель Минсельхоза отметил, что в этом году регионом принимается ряд стратегических документов, предусматривающих мероприятия по развитию отрасли. Это республиканская стратегия развития агропромышленного комплекса на период до 2030 года и региональный проект «Развитие производства хмеля». Они будут синхронизированы с Индивидуальной программой развития Чувашии, которая по поручению Президента страны Владимира Путина продлена до 2030 года и предусматривает мероприятия по развитию хмелеводства, в том числе новые направления — гранты для хозяйств и поддержку науки в отрасли. Благодаря программам и формам господдержки планируется, что общий объем инвестиций в отрасль за пять лет составит более 9 млрд рублей. Из них в бюджете на субсидии и гранты предусмотрено 2,6 млрд рублей. Этого объема достаточно, чтобы поддержать и частично компенсировать 6,5 млрд рублей частных инвестиций.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Сейчас пивоварам страны требуется 5 тысяч тонн хмеля ежегодно, — сказал Глава республики Олег Николаев. — Мы производим существенно меньше, но тем не менее наращиваем компетенции в этой сфере. Поставлена задача не просто развивать хмелеводство, а стать центром компетенций. Это важно и для обеспечения технологического суверенитета страны. И мы его обеспечиваем: начиная от саженцев и заканчивая переработкой. На днях открылся частный промышленный парк «Машзавод», где были представлены наши, чувашские, хмелеуборочный комбайн и сушилка. Работу по развитию хмелеводства будем продолжать. Задача — увеличить площади закладки хмеля до 2 тысяч гектаров к 2030 году, к 2033 году по продуктивности довести до 3 тысяч тонн валового сбора хмеля».

По словам министра, региональный эффект от реализации мероприятий выразится в наращивании объемов производства хмеля, снижении рисков приостановки производства в случае отраслевого сырьевого давления, создании новых рабочих мест и предпринимательских инициатив, в том числе в возможности локального возделывания хмеля на объектах агротуризма.

Также во время диалога эксперты по предложению Федерального научного центра пищевых систем им В.М. Горбатова обсудили роль биотехнологии в производстве современной пивоваренной продукции. АО «Россельхозбанк» презентовало специалистам отрасли инструменты подготовки кадров в сфере АПК. Высшая школа экономики сосредоточила внимание на сравнительном анализе мер поддержки хмелеводства в США, Германии, Чехии, Польше, Китае, Турции. По итогам исследования рекомендованы внедрение субсидий на науку, страхование, увеличение количества бюджетных мест в учебных учреждениях по тематике хмелеводства, реализация программы на импорт саженцев.

В рамках фестиваля пивоваренная компания «Балтика» и Чувашский государственный аграрный университет заключили договоренность о сотрудничестве по программе научно-технологического сопровождения в области хмелеводства на территории Чувашии. Договор подписан директором по хмелеводству «Балтики» Виталием Кулагиным и ректором университета Андреем Макушевым.

Программа рассчитана на два года с пролонгированием. Согласно планам, «Балтика» профинансирует в том числе генетические исследования сортов хмеля, выращиваемых в рамках проекта. Компания около 20 лет успешно развивает собственную агропрограмму по подготовке пивоваренного ячменя. Инвестиции в выращивание хмеля в Чувашии позволят выстроить производственный цикл еще шире. «Мы заинтересованы участвовать в развитии и финансировании закладки хмельников под потребности своих производственных программ, продолжаем активно взаимодействовать с коллегами в рамках селекционной работы по созданию новых отечественных сортов хмеля», — прокомментировал Виталий Кулагин.

Ученые университета также проведут лабораторные исследования, окажут консультационные услуги по закладке новых насаждений хмеля, возделыванию, питанию, защите и повышению их качества.

«Взаимодействие с пивоваренной компанией «Балтика» открывает новые горизонты для аграрного вуза, развития хмелеводства в Чувашии и России. Это сотрудничество — эффективная платформа для углубленного изучения процессов выращивания и переработки этой удивительной культуры. Уверен, что научные исследования и их практическое применение приведут к созданию высококачественных сортов хмеля, что, в свою очередь, будет способствовать развитию аграрного сектора региона и повышению его конкурентоспособности на рынке», — отметил Андрей Макушев.

Ранее вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов сообщал, что осенью 2023 года пивоваренная компания «Балтика» и Минсельхоз Чувашии провели переговоры о совместной работе над развитием хмелеводства в республике и разработке мер господдержки отрасли. 6 октября 2023 года на полях Российской выставки агропрома «Золотая осень» подписано соглашение с «Балтикой», нацеленное на развитие хмелеводства. В этом году «Балтика» заключила первый договор с фермерским хозяйством в Чувашии, которое уже вырастило первую партию хмеля для компании — она была использована для перезапуска легендарного российского сорта «Балтика 3». Сегодня «Балтика» активно участвует в решении вопросов импортозамещения хмеля, активно поддерживает этот процесс на всех стадиях, начиная с участия в обучении специалистов в Чувашском государственном аграрном университете. Кроме того, компания закладывает собственные хмельники, заключила договор на поставку первого промышленного комплекса по сушке и уборке хмеля, разработанного на машиностроительном заводе «Техмаш» (Чебоксары), запустила на одном из заводов цех по глубокой переработке чувашского хмеля.