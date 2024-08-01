В Чебоксарах собрались любители экшн-спорта

Разумный подход к экстремальным увлечениям

Дюжину самых популярных среди молодежи игр и творческих занятий объединил Всероссийский фестиваль уличных видов спорта, прошедший накануне Дня города в Чебоксарах. Участников зрелищного форума приветствовали Глава Чувашии Олег Николаев и герой специальной военной операции — полковник Александр Тихонов.

Эндуро, паркур, скейт, воркаут, баскет, брейкинг, граффити и многое другое — все это разнообразные активности, которыми нынче увлекается молодое поколение. Для энергичных юношей и девушек эти понятия давно привычны и являются своего рода «уличной классикой». К слову, так и назвали фестиваль в столице республики. Собрались на праздник участники из трех десятков регионов.

Как рассказал Олег Николаев на церемонии открытия, состоявшейся на Театральной набережной, идея провести мероприятие в Чувашии родилась на Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Активисты предложили тогда формат слета, на котором можно было бы проявить умения и таланты, организовать спортивные состязания, мастер-классы, шоу профессионалов своего дела. Инициативу поддержала не только республика, но и Федеральное агентство по делам молодежи.

Удачных стартов желали спортсменам депутат Госдумы Анатолий Аксаков, партнеры мероприятия. Эффектные выступления ребят на соревновательных площадках, развернувшихся вокруг Чебоксарского залива, впечатлили и бойца СВО Александра Тихонова, который, между прочим, является участником программы «Время героев». Напомним, сейчас он пробует реализовать себя в сфере государственной гражданской службы и стажируется в аппарате полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Одной из самых зрелищных дисциплин фестиваля стали эндуро-гонки «Путь Чапая», которые прошли в столице республики в пятый раз. Присутствовал на этих состязаниях особый гость — праправнук легендарного комдива Василия Ивановича Чапаева Александр Чапаев.

В программе «Уличной классики» был и образовательный блок. Лидеры молодежных направлений рассказывали своим сподвижникам о плюсах здорового образа жизни, экшн-спорте, разумном подходе к экстремальным увлечениям и создании безопасной среды.

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Обновился школьный двор

Активный образ жизни подрастающего поколения, спортивные увлечения часто начинаются с дворовой площадки и школьного стадиона. А потому почетные гости уличного фестиваля в субботний предпраздничный день осмотрели и как обстоят дела с обустройством таких зон в образовательных учреждениях.

К слову, в этом году в честь 555-летия Чебоксар 11 школ, где учатся более 14 тыс. ребят, получили в подарок обновленные территории. Где-то благоустройство пока еще идет, а в 47-й и 59-й школах работы уже завершены. Приведены в порядок стадионы, спортивные и пешеходные площадки, проезды, установлено уличное освещение. По такому случаю в школьных дворах устроили большой праздник. Собравшихся педагогов, учеников и их родителей поздравил Глава Чувашии.

По мнению руководителя региона, очень важно, чтобы школьное пространство было безопасным, функциональным, удобным и интересным для ребенка. Так, еще в 2021 году в республике был разработан стандарт благоустройства территорий образовательных организаций, который охватывает все современные тенденции проектирования. Большим подспорьем для школ стала федеральная программа модернизации школьной системы, запущенная Президентом страны в 2022 году. Несмотря на то что она не включает благоустройство пришкольной территории, работы проводятся в рамках региональной программы.

Оценил преобразившиеся площадки и полковник Александр Тихонов. По его мнению, с таких важных шагов начинается любовь к школе, а с нею — и любовь к нашей великой Родине. Важность создания условий для развития талантов и способностей детей отметила и депутат Госдумы России Алла Салаева.