Талантливы на три пятерки!

Раз в год, в День города, центр Чебоксар становится удивительной территорией, которая собирает вместе даровитых и деятельных горожан. Транспорт уступает магистраль пешеходам. От памятника первому космонавту Гагарину до площади Республики можно идти, кажется, весь день: ведь надо свернуть к каждой точке, а то вдруг пропустишь что-нибудь интересное! В этом году арт-проект «Творческий бульвар», 15-й по счету, объединил более 80 творческих, спортивных, интерактивных площадок.

Танцы перемежались с песнями. Одни держали в руках художественные кисти, другие — музыкальные инструменты. Кто-то бился над ребусами, связанными с историей столицы Чувашии. А некоторые показывали свою спортивную выправку на татами. Не было уголка, где бы ни царили азарт и вдохновение. Волшебной делали атмосферу ростовые фигуры — аниматоры примеряли на себя необычные образы, перевоплощались в животных, вставали на ходули. В арт-проекте приняли участие предприятия, учреждения культуры, спорта, образования, здравоохранения, предприниматели, общественные организации.

Глава Чувашии Олег Николаев побывал на «Творческом бульваре». Вместе с ним оценили площадку «Город счастливого детства», выставку народных промыслов Чувашии и фольклорные номера депутат Госдумы Алла Салаева, сенатор РФ Николай Владимиров, глава города Чебоксары Владимир Доброхотов. Были в представительной делегации и легендарные «Стрижи», украсившие чебоксарское небо высшим пилотажем. Особое внимание гостей привлекли многочисленные спортивные арены. Восхищали грациозностью юные гимнастки, точностью ударов — хоккеисты. Демонстрировали мастерские приемы самбисты и дзюдоисты. Стучали мячики о теннисные столы. А за клетчатыми досками усиленно думали шахматисты. Желающие испытать свою силу примеривались к штанге. А возле аграрного университета удивили всех студенты Александр Константинов и Алексей Петухов — в честь юбилея любимого города они решили поднять гири в рывке 555 раз и больше. И не подкачали!

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «555-летие нашей любимой столицы мы встречаем большими изменениями, уверенным развитием, мощным обновлением разных сфер жизнедеятельности: это дороги, транспорт, промышленность, спортивная, социальная, образовательная инфраструктуры. Город молодеет, и это делаем мы, живущие здесь чебоксарцы. Народы, проживавшие в Чебоксарах, а их более сотни, заложили традиции жить вместе, а самое главное — вместе преодолевать сложности и выходить из них победителями. <…> Будущее Чебоксар — в наших руках. При поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина, Правительства страны будем творить, созидать и действовать вместе».

Дворец культуры имени П. Хузангая встретил чебоксарцев патриотической программой. Свой уголок организовал поисковый отряд ЧГПУ имени И.Я. Яковлева. Кружки, каски, саперные лопаты — атрибутика Великой Отечественной. Наша память о солдатах, защитивших Родину в фронтовые сороковые… Чебоксарский экономико-технологический колледж дал уроки пожарной безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях. Волонтеры показывали, как проходят аварийно-спасательные работы — с помощью бензопилы и «попугаев» (больших комбинированных ножниц) устраняли препятствия из дерева и арматуры. Там же стояла палатка с имитацией задымления, куда войти можно было только со специальной маской на лице. Практическим навыкам обучал Чебоксарский медицинский колледж: как измерить давление, запеленать ребенка, оказать первую помощь. Здесь же горожане проходили и краткий курс анатомии с помощью муляжа.

«Творческий бульвар» удивил обилием мастер-классов, связанных с городом и его юбилейной датой. Чего только не делали их юные участники! «Оперяли» уток на гербе при помощи ваты и клея. Украшали ладонь тремя пятерками, а пальчики — цветами. Изготовляли медали, солнышки, конвертики и сердечки, посвященные любимым Чебоксарам. А у стенда Объединения библиотек города Чебоксары люди перелистывали книги о столице Чувашии, проверяли эрудицию, писали настоящим пером и даже имели честь познакомиться с Пушкиным. Нотками ностальгии для старшего поколения стали ретро-площадки. Как, например, интересная экспозиция Музея СССР: настольные игры, предметы быта, машины, когда-то считавшиеся брендами, и даже буфет из прошлого. Украсил «Творческий бульвар» традиционный, но всегда такой разный «Крафт-маркет». Народные умельцы и мастера декоративно-прикладного творчества представили богатую палитру своих талантов.

Пространство пешеходного бульвара заполнили звонкие сцены — знакомые всем песни, джаз, духовая музыка, отрывки из театральных постановок… А на ступенях Дома торговли можно было на ходу разучить пару-тройку элементов популярных уличных танцев. И, конечно, просто море самых разных фотозон, от фольклорного до космического оформления — если наделать снимков в каждой, получился бы солидный альбом!

На день рождения столицы чебоксарцы смогли побывать и в разных уголках Чувашии. Впервые в День города на площади Республики раскинулись шатры муниципальных округов. Так, вурнарцы представили репродукции земляка, знаменитого художника Праски Витти, дали мастер-классы по плетению из бисера и росписи по керамике. В экспозиции Красноармейского округа сразу притягивали взор пироги-картины, особенно тот, что с гербом Чебоксар, в обрамлении хмеля. Алатырь встречал публику роскошной коллекцией самоваров прошлых веков. А шемуршинцы приготовили дегустацию сортов меда. У шатра Козловского муниципального округа остановился Глава Чувашии Олег Николаев. Вокальный ансамбль «Любава» из преподавателей Козловской детской школы искусств тут же сориентировался — и грянул чувашскую гостевую песню.

Позже, на торжественном мероприятии на Красной площади, Глава Чувашии поздравил всех чебоксарцев и жителей республики с 555-летием столицы. Он подчеркнул, что важно помнить все: события, дела, выдающихся земляков, которые в разные годы делали научные открытия, покоряли космос, сражались за Отечество. Гордимся мы и теми, кто сегодня с оружием в руках защищает Родину. Затем состоялось вручение государственных наград. Среди награжденных были и наш земляк, актер театральной компании «Маскарад» Анатолий Гущин — он стал заслуженным артистом Чувашской Республики, и ведущий пилотажной группы «Стрижи», полковник Денис Кузнецов — ему вручили юбилейную медаль «В память о 555-летии города Чебоксары». А завершил праздничный вечер знаменитый российский певец Шаман.