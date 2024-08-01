Боевая «скорая» доставлена из Чувашии в ЛНР

В составе очередного гуманитарного груза в Луганскую народную республику из Чувашии доставили машину скорой помощи, доверху наполненную оборудованием для оказания квалифицированной медицинской помощи.

«Скорую», а также вещи и продукты первой необходимости в зону спецоперации отвезли члены Общественной палаты Чувашии Альберт Комахидзе и Мансур Хайбуллов и их коллеги-активисты. Как отмечают в организации, дело это важное. Ведь каждый груз, отправленный на передовую, становится символом поддержки и благодарности за службу нашим бойцам.

«Эта доставка уже не первая, и каждый раз она приносит надежду и помощь людям «за лентой». Чувашия продолжит оказывать поддержку и помощь участникам СВО. Помогая и поддерживая участников специальной военной операции, мы не только выражаем нашу признательность, но и вносим свой вклад в обеспечение благополучия и защиты нашей страны», — считают общественники.