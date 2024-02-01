В Чебоксарах «скорой» потребовалась помощь

Днем 10 февраля автомобиль службы «03» вез в роддом беременную женщину, когда на перекрестке улиц Орлова и Ашмарина столкнулся с иномаркой.

Беременная не пострадала, ее пересадили в другую неотложку. А вот фельдшерам из «скорой», угодившей в ДТП, потребовалась медицинская помощь: у 23-летней девушки и ее 31-летнего напарника — травмы головы. Предварительно, виновником столкновения является 35-летний гражданин одного из государств Закавказья, управлявший легковым автомобилем. Мужчина пояснил, что начал движение сразу после того, как для него загорелся разрешающий сигнал светофора, звука сирены он не слышал. Однако водитель и пассажиры «скорой» утверждают, что ехали с включенными спецсигналами. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают изучать обстоятельства происшествия.