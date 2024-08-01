«Экопозитив-2024» — премия для защитников природы

Все больше людей готовы действовать решительно, чтобы сохранить в чистоте окружающую среду. И очень важно, чтобы их инициативы были замечены и отмечены.

Именно такую цель — отобрать и отметить проекты, которые внесли вклад в сохранение природы, защиту экологических прав и развитие экологической культуры, — ставят перед собой учредители Всероссийской премии «Экопозитив-2024». Руководитель Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов призвал местных экоактивистов принять участие в конкурсе, очень актуальном в Год экологической культуры и бережного природопользования. «Выбирайте номинацию и подавайте заявку. Пусть о вашем экологическом проекте узнают на уровне страны», — сказал министр.

Всего в премии 8 номинаций — «Экологические общественные организации и объединения», «Благоприятная окружающая среда и сохранение экосистем» и другие. В каждой из них будет два победителя — тот, кого выбрали по итогам голосования, и тот, кого предпочло жюри. Церемония награждения пройдет в конце 2024 года в Москве.