В Чувашии ожидается хороший урожай подсолнечника

4 тысячи гектаров засеяно им в этом году в регионе. Из них порядка 100 гектаров — у фермера Ильнара Ямалетдинова из Батыревского округа.

Пять лет назад он взялся сотрудничать с казанским жиркомбинатом. Компания снабжала семенами, давала необходимые советы — от посева до уборки урожая. Сейчас на участке растут два сорта масличной культуры — «Реванш» и «Скормас». «Урожайность — порядка 25 — 30 центнеров с гектара. Зависит она и от сорта, и от погоды. В этом году, думаю, урожай хорошим будет», — говорит фермер.

В своем хозяйстве Ямалетдинов также выращивает ячмень, овес и кукурузу. Сейчас ведутся работы по заготовке кормов — на ферме 100 бычков. Глава Батыревского округа Рудольф Селиванов вспоминает: еще пару лет назад поля украшали только сорняки. Картина изменилась благодаря инициативным жителям и государственной поддержке. «Раньше эти территории было неловко гостям показать, и самому было стыдно за поля — бурьяном все заросло. А сегодня на самом деле красота. Помогло то, что Ямалетдинов участвовал в двух грантовых поддержках — «Начинающий фермер» и «Семейный фермер», — отметил глава округа.

Кстати, в этом году победителями гранта на развитие семейных ферм стали 3 участника, сообщают в Минсельхозе Чувашии. В общей сумме они получили 45 миллионов рублей. Согласитесь — это серьезная поддержка.

Цифра 44 тыс. гектаров занято масличными культурами в республике в этом году