Им покорились небо и Чебоксары

Авиационное шоу на юбилее столицы

Выступление этой пилотажной группы восхищает идеальной слаженностью, динамичностью, зрелищностью. Пилоты демонстрируют на сверхзвуковых истребителях уникальные коллективные трюки. Еще в середине 90-х годов за ними утвердилось звание лучшей пилотажной группы мира, которое они удерживают и поныне — это легендарные «Стрижи». И вчера летная команда прибыла в Чебоксары.

Как стрелы в облаках

Журналисты, артисты, официальные лица, среди которых глава Чебоксар Владимир Доброхотов и Председатель Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, приехали в аэропорт несколько раньше, чем «Стрижи» — нужно было пройти инструктаж и получить пропуска. Стало понятно, что близко к истребителям журналистов не допустят — здесь свои правила. Хотя что говорить про СМИ, когда главу города могли не пропустить дальше проходной воздушной гавани. Хорошо, что вовремя разобрались, кто есть кто.

Ко всем достоинствам «Стрижей» можно отнести и пунктуальность. В точно назначенное время семь стремительных истребителей МиГ-29, как семь запущенных в небо стрел, сделали почетный круг над встречающими и пошли на посадку. Один за другим, под оглушающий шум двигателей, они парковались с идеальной точностью на отведенных им местах. Удивительно, но боевые машины гармонично вписались в летное поле гражданского аэропорта. К сожалению, вблизи нам не удалось рассмотреть истребители. Но МиГи этой модели с фирменной бело-сине-красной расцветкой и надписью «Стрижи» восхищают своим совершенством и мощью.

Когда пилоты покинули кабины, гостеприимная чувашская земля встретила их хлебом-солью. Было заметно, что они немного смущены таким вниманием — скромно улыбались и благодарили за теплый прием.

Кстати «Стрижи» уже выступали на Дне города в Чебоксарах в 2014, 2015 и 2019 годах.

Но времени для торжественной церемонии встречи летчиков было выделено немного — на посадку шел пассажирский самолет. Общая фотография, приветственные слова, и воздушные асы покидают аэропорт, чтобы отдохнуть после перелета.

Встречи, тренировка, «петля»

…Впереди — насыщенная программа. В чебоксарском аэроклубе у пилотов запланированы встречи со школьниками в формате «разговоров о важном». Они также пообщаются с воспитанниками Чувашского кадетского корпуса имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова, где готовят в том числе кадры для Воздушно-космических сил России. Но самое трогательное — встреча с ребятами детского сада № 200, один из корпусов которого называется «Стрижи». Для малышей пилотажная группа — настоящие друзья, их связывает история длиной в 10 лет. В прошлом году дошколята подарили летчикам мультфильм, на этот раз летчики приедут к подопечным со своими подарками.

Но и главное, конечно, воздушное шоу истребителей. В субботу, 17 августа, пройдут тренировочные полеты над акваторией Чебоксарского залива. А ровно в полдень 18 августа начнется само представление. Увидеть проходы авиагруппы можно будет с любой точки в центре города — у Мемориального комплекса «Победа», на Красной площади, вокруг акватории Чебоксарского залива. Продолжительность выступления — 30 минут.

Интересный факт Прозвище истребителя МиГ-29 — «летающий автомат Калашникова». Это связано с его надежностью и нетребовательностью к условиям эксплуатации.

Шесть истребителей МиГ-29 пронесутся в небе на скорости более 900 км в час. В летную программу включены сложнейшие фигуры высшего пилотажа: «петли», «полупетли», «косые петли», «бочка». При выполнении элементов от членов команды требуется максимальная сосредоточенность и полное взаимопонимание, без этого выполнить фигуры невозможно. Расстояние между самолетами в отдельных случаях будет достигать меньше метра. На это точно стоит посмотреть!

Справка «СЧ»

«Стрижи» — авиационная группа высшего пилотажа (АГВП) военно-воздушных сил Воздушно-космических сил России. Официальным днем рождения группы считается 6 мая 1991 года, когда она впервые выступила на авиационном показе под названием «Стрижи». В 1993 году пилотажная группа была удостоена звания «Лучшая пилотажная группа мира». Команда многократно представляла боевую авиацию России в Малайзии, Бельгии, Таиланде, Венгрии, Голландии, Болгарии, США, Вьетнаме, Китае, Монголии, Германии, Казахстане, Чехии, ОАЭ.