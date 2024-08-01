В Чувашии МТС оцифровала поселение исчезнувшего народа

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети в Вурнарском округе республики, благодаря чему высокоскоростной мобильный интернет заработал в деревне, имеющей интересную историю.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в деревне Буртасы. В результате проведенных работ мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с стал доступен еще тысяче жителей Вурнарского округа.

Деревня имеет древнюю историю. По одной из версий, в XII-XIV веках примерно на этом месте были поселения буртасских племен, которые в итоге исчезли как отдельный этнос, ассимилировавшись с чувашским и эрзянским населением. Отсюда и нынешнее название деревни – Буртасы.

Примечательно и то, что уже в XX веке населенный пункт был образован объединением трех деревень: Толды-Бурдасы, Шалды-Бурдасы и Сурнары. Сейчас в Буртасах работает ветеринарный пункт, школа. Причем последняя создана на базе двухлетнего земского училища XIX века.

«И школьникам, и их родителям, а также бабушкам и дедушкам высокоскоростной интернет позволит быстро и удобно пользоваться всеми цифровыми сервисами: от мобильного банка до онлайн-кинотеатра. Летом это особенно актуально, потому что за город приезжают много отпускников – навестить родных и близких. Мы развиваем свою сеть на территории всей республики, так как понимаем важность доступа к современным технологиям в сельской местности», — рассказал директор МТС в Чувашии Алексей Сенкевич.