«Зеленое золото» над волжской волной

Пиво, медовуха, жареный бык

Шашлычным дымом тянуло на подступах к территории фестиваля «Зеленое золото России» в Чебоксарском речном порту. Его немного гасил дождь, внушавший опасения за открытие мероприятия, но ровно за полчаса он неожиданно прекратился. Настроение у участников заметно поднялось.

Белые шатры фестивальной площадки видны издалека. Под ними разместились пивовары со всей страны — 20 предприятий из Воронежской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей, Краснодарского края, республик Марий Эл, Татарстан и города Санкт-Петербурга привезли пенные напитки.

К примеру, представлены такие известные компании, как «Балтика», «Витязь», «Букет Чувашии». Последняя — расположилась на правах хозяина под самым большим шатром. Много нынче и частных небольших фирм — «Братья Хофман», «Старый Георг», «Малаховская пивоварня»…

Более 20 предприятий общественного питания демонстрируют гастрономические изыски, шесть фермеров — натуральную местную продукцию. Все это поражает воображение. Тут и различные мясные деликатесы, в том числе ставшая традиционной фишка — жареный бык на вертеле. Много рыбы. Есть и камчатские крабы — праздничное блюдо, как представил товар хозяин. Подогретая пивом публика оживленно шумит, там и тут раздается смех.

На сцене гремит музыка, ведущие активно и остроумно общаются с публикой. И уже начала свое выступление народная артистка Чувашии Августа Уляндина…

Справка «СЧ» Фестиваль «Зеленое золото России» впервые проводился в 2022 году. В нем приняли участие 14 пивоваренных заводов, в том числе шесть из Чувашии. В 2022-м площадка встретила 15 тыс. гостей, в 2023-м — 45 тыс. В этом году организатор, Минсельхоз Чувашии, ожидает еще больше посетителей, для этого почти в два раза увеличено количество посадочных мест на территории площади Речников. Помимо культурно-развлекательной части фестиваль предлагает насыщенную деловую программу, которая станет ценной площадкой для профессионалов. Опытные эксперты расскажут об особенностях ведения бизнеса в пивной индустрии, вопросах качества, продвижения продукции.

Прибывший на праздник Глава республики Олег Николаев начал свое знакомство с участниками фестиваля с компании «Балтика». Он интересовался рецептурой изготовления пенного напитка, планами фирмы. Управляющий небольшой пивоварни из Казани Антон Попков также рассказал о своем предприятии: работает уже шесть лет, варит напиток в основном для своего небольшого бара, ну и «катается» по стране. «В прошлом году на фестивале было очень здорово, решили и нынче приехать. Толк есть — просто так мы ничего не делаем», — сказал Антон.

После осмотра компаний Глава приветствовал участников фестиваля. Форум проводится в третий раз, и это знаковое событие. «Из года в год мы набираем обороты, это радует, вдохновляет и подтверждает, что несколько лет назад мы выбрали правильный путь — путь возрождения и расширения наших компетенций по производству хмеля», — сказал Олег Николаев. Он также отметил участие ведущих пивоваренных компаний страны. Так, «Балтика» является одним из основных партнеров Чувашии по производству хмеля. Представлены и потенциальные партнеры, поскольку интерес к отрасли большой.

«Мы не просто будем производить нужное количество хмеля, а будем это делать по всей технологической цепочке вне зависимости от импортных составляющих. Это победа в технологическом суверенитете по очень важному виду сельскохозяйственной продукции. Правительство республики готово и дальше развивать партнерство, последовательно и своевременно претворять в жизнь намеченные планы», — подчеркнул руководитель региона.

По словам депутата Госдумы России Аллы Салаевой, фестиваль стал самой замечательной традицией, которая дает силы, привлекает гостей из разных уголков страны. Сейчас, когда все больше россиян выбирают для отдыха регионы, особенно важно иметь уникальный проект, который привлекает качеством организации, интересной наполненной программой, эмоциями ведущих, артистов и атмосферой.

«Не только культурно, но и по-деловому мы ежегодно подходим к организации фестиваля. Пока граждане знакомятся с отечественными продуктами, напитками, вкусами, профессиональное сообщество на деловой программе будет обсуждать перспективы развития хмелеводства, способы его интенсификации», — прокомментировал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Кстати, после делового диалога на фестивале в 2023 году в республике были увеличены ставки по господдержке в хмелеводстве, на два предприятия поставлены комбайны и сушилки отечественной компании «Техмашхолдинг», открыта первая в стране лаборатория по комплексному анализу хмеля, внесены в Госреестр два новых сорта сельхозкультуры. Кроме этого, развитие российского хмелеводства обсуждалось на ПМЭФ-2024, Президент страны поручил включить хмелеводство в индивидуальную программу развития Чувашии до 2030 года.

Нынешняя деловая программа форума объединит около 150 производителей хмеля и солода, пивоваренные компании, представителей науки и власти. Запланирована конференция «Российский хмель», во время которой состоится обмен мнениями на двух стратегических сессиях — «Развитие хмелеводства и пивоваренной индустрии: проблемы и перспективы» и «Актуальные вопросы интенсификации хмелеводства в современных условиях». Спикерами станут представители Минсельхоза России, общероссийской Ассоциации производителей пива, солода и напитков, ВШЭ, РАН. В рамках деловой программы также пройдет стратегическая сессия для представителей СМИ, Российской ассоциации по связям с общественностью и блогеров.

Генеральным спонсором фестиваля «Зеленое золото России — 2024» выступил Россельхозбанк. «В каждой чувашской деревне пиво варят по-своему, по особым рецептам. Это древняя традиция чувашского народа, поэтому мы как сельскохозяйственный банк уже второй год активно поддерживаем этот фестиваль, выступаем его генеральным спонсором и соорганизатором», — сказала директор Чувашского филиала Россельхозбанка Ирина Письменская, приветствуя гостей.