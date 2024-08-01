О безопасности на дорогах и подготовке к 1 сентября

Не забываем о людях, попавших в беду

В конце прошлой недели Чувашия направила гуманитарный груз в Курскую область. На еженедельной планерке в Доме правительства Глава региона Олег Николаев заявил, что республика продолжит помогать соотечественникам, пострадавшим от атак нацистов, а также готова принять людей, которым требуется эвакуация.

«В ходе агрессии противника инфраструктуре и гражданам Курской области был нанесен серьезный ущерб. Есть жертвы среди мирного населения… Наша задача — в кризисные моменты проявить солидарность с пострадавшими, — отметил Олег Николаев. — Жители республики не остались в стороне».

Кроме того, Глава Чувашии сообщил, что республика готова принять как минимум 30 взрослых, а также более 500 детей. В зависимости от обстановки в Курской области республика будет реагировать на сложившуюся ситуацию. «Я уверен, что в ближайшее время наша страна одержит заветную победу», — добавил он.

ПОРУЧЕНИЕ.

С огромной ответственностью отнестись к вопросам организации безопасного дорожного движения и ускорить работу по фиксации нарушений правил парковки транспортных средств на проезжей части.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Максим Петров рассказал об обеспечении безопасности дорожного движения за первые семь месяцев 2024 года. Так, за это время было зафиксировано 413 ДТП (уменьшение на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в которых погибли 55 человек (уменьшение на 13,8%). Основные причины происшествий — нарушение правил проезда пешеходного перехода, превышение скорости, выезд на встречную полосу, переход дороги в неположенном месте.

Кстати На текущий год для реализации инженерных мероприятий предусмотрено финансирование в размере 550 млн рублей.

Запланирован капитальный ремонт 52 км региональных и 85 км местных дорог. Также будет построено более 9 км наружного освещения. В планах — устройство тротуаров, пешеходных переходов, светофоров, барьерных ограждений, остановок.

Существенный вклад в сокращение количества ДТП вносят автоматические комплексы фото– и видеофиксации нарушений. На данный момент в республике работают 278 стационарных, 32 передвижных и пять мобильных комплексов. Последний вид был внедрен в этом году. Примечательно, что прибор устанавливается в автомобиль и работает в движении. Максим Петров сообщил, что один такой комплекс с функцией фиксации нарушений правил парковки транспортных средств на проезжей части будет действовать на территории Чебоксар. Глава Чувашии Олег Николаев обратил внимание на важность инициативы и призвал увеличить темп работ по ее внедрению.

Заключены контракты на установку 50 стационарных комплексов, большая часть из которых заработает на федеральных дорогах. Срок выполнения — 30 ноября. Планируется оборудовать 90 участков автодорог на территории республики.

К сведению За отчетный период было составлено более 914 тыс. постановлений за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 597 млн рублей, из которых взыскано 418 млн рублей.

ПОРУЧЕНИЕ.

Организовать работу и провести тщательный анализ по вопросам обеспечения антитеррористической, пожарной безопасности, благоустройству территорий учебных заведений.

И.о. министра образования Чувашии Светлана Скочилова доложила о подготовке объектов образования к новому учебному году. В республике проходит приемка образовательных учреждений. Признаны готовыми к 1 сентября 646 организаций. Приемка остальных — будет произведена после завершения всех работ.

В рамках капитального ремонта обновлены пищеблоки в семи школах. Для организации бесплатного горячего питания 66 тыс. детей начального звена выделено более 761 млн рублей. Для многодетных и малоимущих семей — 43 млн рублей. Также охвачены дети с ограниченными возможностями здоровья и школьники из семей участников СВО.

Ежегодно обновляется книжный фонд школ. В этом году за счет средств республиканского бюджета закуплено учебников на сумму более 50 млн рублей. Среди них — пособия по предметам «Вероятность и статистика» и «ОБЖ». Также приобретены новые пособия по математике, русскому языку и географии.

Многие дети приезжают в школы на учебных автобусах. В настоящее время общее их число — 391, из которых 343 используются для подвоза к базовым образовательным организациям. Автобусы перевозят более 3,5 тыс. детей. Разовые поездки на спортивные и массовые мероприятия совершают 39 автобусов. Школьный транспорт оснащен тахографами, проблесковыми маячками и системой спутниковой навигации «Глонасс», однако у 167 автобусов она не функционирует. По заявке Минобразования республики Минпросвещения России одобрило поставку девяти школьных автобусов.

В рамках завершения комплексного капремонта школ проводятся мероприятия по благоустройству 48 образовательных организаций, еще 11 — в связи с празднованием 555-летия Чебоксар. В 2024 году из республиканского бюджета для выполнения работ было направлено более 1 млрд рублей. На данный момент они завершены только на одном объекте — Ибресинская школа № 2. В 14 образовательных организациях готовность составляет от 65 до 95%, еще в 32 школах — от 5 до 56%. Светлана Скочилова подчеркнула, что существуют риски по неосвоению республиканского бюджета и незавершению работ в 12 учреждениях в связи с отсутствием контрактации объектов.

Средства выделяются в соответствии с заявками, однако работа муниципалитетами не проводится. Это никуда не годится, заявил руководитель республики. «По каждому из направлений необходимо провести подробный разбор — как организована работа, какие проблемы на сегодняшний день присутствуют, есть ли системные проблемы, в том числе внести предложения по привлечению к ответственности за такие нарушения», — подчеркнул Олег Николаев.