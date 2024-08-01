Ядринскому округу есть чем удивить гостей

По историческим местам по воде и суше

Расположение Ядрина на живописном берегу Суры — идеальная возможность раскрыть туристический потенциал округа в целом. Недавний визит вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова был напрямую связан с развитием этого направления.

Руководитель Минэкономразвития посетил Ядринский художественно-краеведческий музей, Музей натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века в деревне Верхние Ачаки, церковь Владимирской иконы Божией Матери в селе Малое Чурашево, которая является местом паломнического туризма. Также Дмитрий Краснов вместе с главой округа Станиславом Трофимовым осмотрел берег Суры — место возможного строительства причала. В этом туристическом сезоне с помощью речных туров в Ядрине побывало 500 гостей. С теплоходов пассажиров доставляли на берег на лодках и катерах, так как в городе нет причала для швартовки судов.

«Будем решать вопрос со швартовкой. Ядринские власти уже сформировали необходимые участки. Но для начала нужно оценить возможную загрузку причала, спрогнозировать турпотоки по Суре. Тут могут быть варианты: причал, понтоны, дебаркадер. Нужно решить, что экономически выгоднее и удобнее для города», — высказался Краснов.

Министр уверен, что путешествие по Суре привлечет не только организованных туристов, прибывающих на теплоходах, но и индивидуальных путешественников, отправляющихся по реке на катерах, яхтах, хаусботах. А для гостей в Ядринском округе подготовлены различные экскурсионные программы.

«Ядрин славится духовным наследием. Здесь расположено 18 церквей, каждая из которых хранит свою историю и архитектурные особенности. Кроме того, в окрестностях города находятся десять святых источников, привлекающих паломников. Город гордится тремя музеями: художественно-краеведческим, Домом-музеем народного артиста СССР Николая Мордвинова и Музеем натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века. Каждый из них предлагает уникальные экспозиции, позволяющие погрузиться в историю и культуру региона. А для любителей экологического туризма в Ядрине создан этноприродный парк «Ачаки» имени Аркадия Айдака с живописными экотропами», — рассказал Станислав Трофимов.

Между тем округ может стать пилотным по внедрению маршрута выходного дня для автотуристов, приезжающих в Чувашию по трассе М-7. Благодаря своему расположению он должен стать частью туристического автокластера. Один из вариантов маршрута пролегает от базы отдыха «Сурские зори» до Ильиной горы. Именно в этих местах стояло войско Емельяна Пугачева, а в годы Великой Отечественной войны велось строительство Сурского оборонительного рубежа.

«В Ядринском округе есть действующие базы отдыха, готовые принимать автотуристов, вкладываться в развитие инфраструктуры и сервиса. Оттуда автопутешественников можно отправлять по разным локациям округа, в зависимости от их интересов. Территория муниципалитета и расположение туробъектов позволяют туристам за день посетить на машине сразу несколько достопримечательностей. Они могут остановиться на базе отдыха, выезжать оттуда на экскурсии или в интересующие локации и возвращаться обратно», — прокомментировал Дмитрий Краснов.

СПРАВКА «СЧ»

Чувашия развивает туристическую инфраструктуру благодаря и национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». До конца года с софинансированием по этому направлению в регионе будет построено шесть глэмпингов — мест для отдыха на природе с городскими удобствами.