11 августа — День строителя

Олег Палтанкин, заместитель управляющего Чувашским отделением Сбербанка:

«От лица Сбербанка в Чувашии и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём строителя! Ваш труд имеет огромное значение для развития экономики региона и улучшения качества жизни людей. Для нас большая честь работать в надежной команде с ключевыми строителями республики – ведь каждого из вас можно назвать созидателем по жизни и призванию.

Выражаю искреннюю признательность всем строителям и особенно теплые слова хочу адресовать ветеранам отрасли, которые заложили прочный фундамент строительного комплекса Чувашии. Желаю лично вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и новых успехов в работе на благо нашей любимой Чувашии!»