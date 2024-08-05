Кирпич все так же незаменим

Ковш мощного экскаватора раз за разом вгрызается в грунт, и уже очередной КАМАЗ с полным кузовом глины трогается с места, чтобы следовать на Моргаушский кирпичный завод. «Ежесуточно предприятие потребляет порядка 200 тонн глины. По сути, именно отсюда, с карьера, начинается производство кирпича», — говорит директор завода Алексей Ефимов.

Моргаушский — значит качественный

Правда, этой глине до печи еще долго — она должна «созреть», отлежаться минимум полгода. Но сырья на территории завода заготовлено достаточно — с расчетом на круглосуточную работу предприятие запасом глины обеспечено на многие месяцы вперед. Впрочем, кирпич — это не только глина. Порядка 20% в его составе — намывной речной песок из Волги, 5% — шамот в виде дробленого кирпича. И, что стало полной неожиданностью для автора этих строк, лузга подсолнечника — 15%. Покупают ее у производителей подсолнечного масла в Чувашии, везут также из соседних республик. Но выискивать семечки уже в готовой продукции нет смысла. «Лузга облегчает сырье, добавляет ему пористости. Она сгорает при обжиге кирпича, тем не менее обеспечивает качество продукции, в том числе — высокую прочность кирпича», — раскрывает технологические секреты производства Алексей Геннадьевич.

Глиняная смесь проходит через вальцовочные установки, которые осуществляют грубый и тонкий помол, в результате получается однородная и эластичная масса, похожая на пластилин. Строгий контроль над соблюдением технологии налажен на каждом этапе производства. И начинается он уже на стадии добычи глины, которая тоже бывает разной. Например, с излишним содержанием песка. Или, еще хуже, карбонаты, которые, «взрываясь» в печи от высокой температуры, разрушают кирпич — такое сырье для производства непригодно. Собственная лаборатория дает оценку качества поступающего сырья, обеспечивает необходимые пропорции составляющих будущего кирпича. Забегая вперед, нужно сказать, что в лаборатории подвергается испытаниям и готовая продукция: под прессом — на сгиб и на сжатие. Если кирпич разрушается, значит, брак. «Но у нас такого не бывает», — подтвердили специалисты завода.

Подготовленная глина подается в цех — подвергается прессовке, формовке. Затем происходит сушка сырца — под струями теплого воздуха. И вот кирпич вышел из сушильных камер — рабочие перекладывают его на обжиговые вагоны. Кирпич теплый, но пока еще темно-серого цвета. Предстоит завершающая стадия — обжиг. Именно там, в печи, под воздействием температуры до 900 градусов он получает характерный красный цвет и свойства керамического камня. И через сутки из печи наконец-то выходит готовый кирпич.

Инвестиции в эффективность

Качественный моргаушский одинарный полнотелый кирпич марок М150, М175 пользуется большим спросом у строителей — его берут крупные строительные компании Чувашии: СУ-29, Инкост, Отделфинстрой, Стройтрест-3, Глобус, С-21 и многие другие. Большие поставки идут за пределы республики — в Марий Эл, Татарстан, Нижегородскую область. Ценят керамический кирпич МКЗ и частники. Его используют для цоколя, фундамента, перегородок и внутренних стен, печей, труб — надежно и доступно по цене.

Кстати, Алексей Ефимов является также директором Ядринского кирпичного завода — там ассортимент продукции шире: производят еще и пустотелый полуторный кирпич формата 1,4НФ, двойной кирпич 2,1НФ — незаменимый строительный материал для сооружения внутренних стен. Качество высокое — марки М200, продукция неоднократно отмечалась наградами региональных, российских выставок. Стены с применением этого кирпича теплее, легче и дешевле. Словом, продукция с марками МКЗ и ЯКЗ отвечает всем требованиям, которые позволяют оставаться кирпичу самым востребованным строительным материалом, что обусловлено уникальными его свойствами — высокой прочностью, долгим сроком службы, экологичностью, универсальностью и т.д.

Заметно прибавить в качестве продукции заводу в Моргаушах помогла масштабная его реконструкция. К ней на предприятии приступили в сентябре прошлого года. Как было и что стало — разница очень большая. Предприятие в солидном возрасте — ему уже 52 года: печи были в трещинах, можно сказать, разваливались на глазах, что влекло большие потери энергоресурсов. Поэтому печь № 1 разобрали полностью — построили новую, да не простую, а автоматизированную. Горелки, автоматика, вентиляция — все новое. Полностью реконструирована зона обжига и печи № 2, а это больше половины ее общей длины, которая составляет 70 метров. Ну и оборудование печи соответственно тоже заменили. С гордостью директор показал нам газопоршневую установку — своя, можно сказать, электростанция. С надежностью энергоснабжения теперь нет проблем и, что немаловажно, киловатт-часы предприятию отныне обходятся в два раза дешевле. Все это, безусловно, сказывается на себестоимости и в конечном счете на цене продукции.

Инвестиционный проект реконструкции завода получил поддержку Фонда развития промышленности Чувашии, который выделил заем в размере 65 млн рублей. Плюс — 80 млн рублей собственных средств. В планах — установка нового оборудования глиноподготовки и формовки. Цель оправдывает средства — инвестиции дают новое дыхание предприятию с более чем полувековой историей, позволят поднять производство на новый уровень эффективности.

Не менее масштабные работы предстоят и на Ядринском кирпичном заводе. Тоже — с поддержкой ФРП. Завод введен в далеком 1978 году — обновление не прихоть, а необходимость. Там на следующий год также запланированы полная реконструкция печи №1, ремонт крыши, другие масштабные работы. Причем оборудование глиноподготовки и формовки уже закуплено — оно импортное, более мощное и производительное. Для этого представители компании специально ездили в Китай — выбирали лучшее под свои нужды. К монтажу нового оборудования намерены приступить уже в сентябре. К концу октября оно должно заработать. Реализация инвестиционных проектов на двух заводах помимо повышения качества продукции позволит серьезно нарастить объем производства — до 20 млн условного кирпича в год.

С заботой о людях

Автоматизация производства, масштабное обновление оборудования должны существенно улучшить условия труда на предприятиях. На каждом заводе трудится примерно по 100 человек, и их благополучие — в числе главных забот руководства предприятий. Социальные гарантии, достойная заработная плата — все как полагается. Даже продукцией своей поощряют — работники предприятий могут получить до 3 тыс. кирпичей бесплатно. Средняя зарплата на Моргаушском заводе сегодня составляет 50-60 тыс. рублей, и работают здесь люди со всей округи — даже из Чебоксар приезжают.

Тем не менее нужны еще: завод приглашает на работу оператора пульта управления, шихтовщика, переборщиков, стропальщика. Теплый прием в коллектив и поддержку обеспечим, обещают работники предприятия, среди которых немало молодых людей. Ну и ветераны — они в особом почете как на Моргаушском, так и на Ядринском заводах. День строителя, юбилеи предприятий — за праздничный стол обязательно приглашают и тех, кто уже на заслуженном отдыхе. Их трудом создавалась славная история заводов, они достойны теплых слов благодарности.

И такое почтительное, бережное отношение к людям проявляется во всем — в том числе и в благотворительности, которой руководство заводов уделяет также большое внимание. В том же Ядрине, к примеру, приняли участие в реализации проекта инициативного бюджетирования. На строительство и благоустройство дорог на улицах города выделили около 600 тыс. рублей. Поддержали установку памятника героям специальной военной операции. Кстати, на СВО были мобилизованы два работника Ядринского кирпичного завода — предприятие поддержало их не только в моральном, но и в материальном плане. «Нет, деньги направо-налево не раскидываем, — говорит Алексей Ефимов. — Но мы работаем здесь, у нас трудятся люди, которые проживают в этих муниципальных округах, потому считаем, что несем ответственность в том числе и за развитие этих территорий».