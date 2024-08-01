«Мамины деньги» ушли в детсад

С начала этого года 219 семей Чувашии направили средства материнского капитала на оплату дошкольного образования детей. Как сообщили в Отделении СФР по Чувашии, на эти цели выделено 8,8 млн рублей.

Всего за время действия федеральной программы в Чувашии более четырех с половиной тысяч семей оплатили средствами маткапитала содержание малышей в детских садах и дополнительные дошкольные образовательные услуги на общую сумму 107,8 млн рублей.

Родители могут оплатить услуги по содержанию и образованию детей как в государственных учреждениях, так и в частных, у индивидуальных предпринимателей, напоминают в Социальном фонде. Маткапитал можно направить на оплату уроков творчества и занятий спортом в кружках и клубах, занятий на курсах иностранного языка и вождения автомобиля и на другие курсы и программы обучения ребенка от детского сада до университета. Главное — у организации (и индивидуального предпринимателя) должна быть лицензия на образовательную деятельность.

Подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно в личном кабинете на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Чувашии или в МФЦ. После одобрения средства поступят на счет образовательного учреждения в течение 5 рабочих дней.