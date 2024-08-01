Пчелы в шоке

В Канашском округе сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на территории пасеки, расположенной на окраине села Тобурданово.

Возгорание произошло около восьми часов вечера. Пламя охватило деревянную хозяйственную постройку площадью 45 кв. м. Тушение продолжалось около получаса. Спасатели отстояли от огня 12 пчелиных ульев, находившихся рядом. Через несколько часов пожар разбушевался в садоводческом товариществе «Ручеек» в Чебоксарском округе. Здесь сгорели два дачных дома. Обстоятельства ЧП выясняются.