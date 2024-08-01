В Чебоксарах проходит Всероссийский конкурс профмастерства

Победит сильнейший, но выиграет дружба

Рабочий день водителя троллейбуса начинается с привычных, почти ритуальных действий — медицинский осмотр, техническая подготовительная работа машины перед выходом на линию. И вчера в Чебоксарах водителями из разных уголков страны эта последовательность также соблюдалась. Правда, был один нюанс. Они не выходили в рейс, а участвовали в XXI Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса».

Интересный факт Самый первый конкурс водителей троллейбуса прошел в Горьком (Нижний Новгород) в 1973 году. Победителем стал представитель Ленинграда (Санкт-Петербург).

Лучшие из лучших

Побороться за призовой фонд в 500 тысяч рублей в столицу Чувашии приехали 32 лучших водителя троллейбусов из Хабаровска, Новосибирска, Калининграда, Воронежа, Уфы, Пензы, Кирова, Саратова, Севастополя, Санкт-Петербурга… Среди участников — двукратный серебряный призер Всероссийского конкурса Сергей Василенко из Самары. В 2020-м и в 2022-м он не смог завоевать высшую награду, поэтому сегодня настроен исключительно на победу.

Конкуренцию опытным конкурсантам с большим стажем, как, например, Эдуард Арсентьев из Чебоксар, который управляет троллейбусом 28 лет, составят молодые, но уверенные в себе специалисты. Так, Максиму Монстрову всего 24 года, а он уже является лучшим водителем троллейбуса в Новосибирске. Или Игорь Стрельцов из Пензы, который пошел по стопам своего отца Александра, посвятившего этой работе 32 года.

Дмитрий Болтаг из города Видное Московской области мечтает о победе не меньше коллег.

«Опыт работы водителем троллейбуса у меня 15 лет, — рассказал о себе Дмитрий корреспонденту «СЧ». — Семь лет в Москве и восемь — в Видном, где и тружусь на данный момент. В конкурсе я участвую уже третий год, в последний раз занял шестое место. Но должен сказать, что в этом году есть небольшие изменения, задания немного усложнились, но и тем интереснее их выполнять. Если не переживать сильно на трассе, то все можно пройти на отлично».

Дмитрий считает, что сама работа является подготовкой. Как в конкурсе соблюдаешь определенные правила вождения, так и, выходя в рейс, исполняешь все установленные регламенты. «Да и у себя в депо время от времени исполняешь два-три упражнения, хотя территория небольшая, не позволяет максимально использовать площадку для тренировки. Но, по крайней мере, есть возможность изучить движения, с учетом габаритов машины и ограниченного пространства для совершения маневра», — рассказал Дмитрий.

Болтаг также признался, что впервые в Чебоксарах, и по тому, что он успел увидеть, город ему понравился. И, конечно, он не мог не обратить внимание на наши троллейбусы. «Их много, — поделился он своими впечатлениями. — Заметил, что все водители на маршруте в жилетках. Довелось проехаться даже. Вождение аккуратное. Видна культура водителей и профессиональный подход к работе».

МАКСИМ ПЕТРОВ,

министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии: «Цель конкурса — это и выявление лучшего и сильнейшего водителя, и одновременно пропаганда такой важной и значимой профессии, как водитель троллейбуса. Ведь эти люди каждый день обеспечивают комфортное транспортное передвижение по городу и наших жителей, и гостей республики. Этот конкурс поможет поднять профессию на новый уровень и привлечь к ней новых людей».

Троллейбусный город

Есть несколько причин порадоваться тому, что Всероссийский конкурс профмастерства принимают Чебоксары. Во-первых, наша троллейбусная система является второй по размеру после Санкт-Петербурга. Во-вторых, конкурс проходит в 21-й раз и именно в 21-м регионе (таков цифровой код Чувашии среди субъектов РФ). И, в-третьих, испытания водителей городского общественного транспорта хорошо вписываются в празднование 555-летия столицы республики. И да, чуть не забыл — в этом году отмечается 60-летие троллейбусного движения в Чувашии.

«Благодаря своим экологическим качествам троллейбусный транспорт эксплуатируется в 84 городах России. Работа водителей сопряжена с высоким уровнем ответственности — ежедневно троллейбусами перевозится около 3,4 миллиона пассажиров. Поэтому проведение конкурса является очень важной частью национального проекта «Безопасные качественные дороги» и неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных водителей», — отметил на открытии конкурса по видеосвязи первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов.

Примечательно, что в нашем регионе не только сохранился такой вид общественного транспорта, как троллейбус, но и успешно развивается система в целом. «Благодаря Главе Чувашии Олегу Николаеву идет активная работа по реконструкции инфраструктуры, модернизации контактных сетей и, конечно же, обновление подвижного состава, — подчеркнул Максим Петров, руководитель Минтранса Чувашии. — В этом году планируется поставка 153 машин, с автономным и не автономным ходом. Это положительно скажется на качестве транспортного сообщения и пассажирских перевозок».

На обновленный чебоксарский троллейбусный парк обратили внимание и организаторы испытаний водителей. «Приятно, что нам предоставлены новые троллейбусы, которые оснащены безопасным оборудованием», — сказал заместитель председателя организационного комитета конкурса, генеральный директор Агентства автомобильного транспорта Сергей Карпов.

Всех участников конкурса профмастерства поприветствовал и глава Чебоксар Владимир Доброхотов. «Я проработал десять лет в дорожной организации, и мы каждый день взаимодействовали с троллейбусным управлением, в любое время года. Я с большим уважением отношусь к водителям троллейбуса, потому что знаком с их тяжелым трудом. И сегодняшнее мероприятие покажет нашу сплоченность и дружбу, как в работе, так и в жизни», — обратился к конкурсантам Владимир Анатольевич.

Не урони бабушку!

В течение конкурсных дней участники проявят свое мастерство в управлении машинами двух типов подвижного состава — «Тролза 5265» (Мегаполис) и «УТТЗ 6241» (Горожанин) — а также в знаниях правил дорожного движения, приемки троллейбуса перед выходом на линию, культуре обслуживания пассажиров. Самый ожидаемый и непредсказуемый соревновательный элемент — модуль «Комфортное вождение» («Не урони бабушку!»), который как раз проходил вчера, в первый день конкурса. В салон троллейбуса ставится деревянная кукла натуральных человеческих размеров, задача водителя — проехать, не уронив ее.

Кстати, доказано, что при ускорении больше 1,5 метра на секунду в квадрате по правилам технической эксплуатации пассажир не успевает среагировать и падает. Участникам предстоит не допустить этого. Обычно водители проходят этап с максимальной осторожностью, так как он способен отбросить лидера в «Вождении троллейбуса» далеко от призовых мест.

Сегодня, во второй день конкурса, практическая часть испытаний чередуется с теорией. Участников поделят на две группы. И пока одни будут «сдавать экзамен» на знание правил дорожного движения, устройства троллейбуса, техники безопасности, другие в это время пройдут приемку троллейбуса перед выходом на линию.

Можно без преувеличения сказать, что каждое испытание, будь то «Змейка», «Заезд в бокс», «Стоп-линия» или проверка знаний правил технической эксплуатации, только прибавит конкурсантам профессионализма и мастерства и поможет в дальнейшей работе.