Все картографические работы в Чувашии должны быть завершены в ближайшие два года

Земля в цифровом формате

Об этом заявил Глава республики Олег Николаев на заседании оперативного штаба по реализации госпрограммы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных».

Напомним, в 2022 году Чувашия стала одним из пилотных регионов — участников программы. Благодаря ее реализации жители республики смогут получать сводную информацию о земельных участках по заданному кадастровому номеру или выбранным границам. Сервисы НСПД ускорят и упростят получение государственных услуг в сфере регистрации прав на объекты недвижимости. Создание такого ресурса повысит эффективность использования земель, в том числе за счет сбора данных о территориях, доступных для застройки или развития бизнеса.

«Мы переводим весь процесс учета наших активов — земельных, имущественных и других — в цифровой формат. За счет этого будет возможность более углубленно анализировать текущую ситуацию и принимать решения по реализации инвестиционных проектов. Это повлечет за собой прирост стоимости имущественного комплекса и, как следствие, повышение бюджетного потенциала», — подчеркнул Олег Николаев.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики, план мероприятий по проведению картографических работ утвержден. Заказчик — Центр информационных технологий Минцифры Чувашии.