13 округов Чувашии увеличили производство сельхозпродукции

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По итогам первого полугодия лидерами стали Чебоксарский, Моргаушский и Батыревский муниципалитеты.
Если сравнивать в динамике, то наибольших успехов добились аграрии Красноармейского округа. Здесь выпустили агропродукцию на 538 млн рублей, что на 10% выше, чем в предыдущем году. Также прирост обеспечен в Аликовском, Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском округах. Допустили снижение — в Алатырском, Комсомольском, Порецком, Урмарском и ряде других округов.

Опубликовано: 8 августа 2024 г.


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