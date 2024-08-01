13 округов Чувашии увеличили производство сельхозпродукции

По итогам первого полугодия лидерами стали Чебоксарский, Моргаушский и Батыревский муниципалитеты.

Если сравнивать в динамике, то наибольших успехов добились аграрии Красноармейского округа. Здесь выпустили агропродукцию на 538 млн рублей, что на 10% выше, чем в предыдущем году. Также прирост обеспечен в Аликовском, Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском округах. Допустили снижение — в Алатырском, Комсомольском, Порецком, Урмарском и ряде других округов.