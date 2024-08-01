Инициативы жителей Чувашии поддерживают рублем

Программа инициативного бюджетирования действует уже шесть лет. За это время жители республики успели оценить ее эффективность. При финансовом подкреплении их предложения становятся продуманными планами, а затем и реальными делами. Такая практика развивает общественную инфраструктуру. Поселения становятся более благоустроенными, а сельчане активными — приятно видеть свои идеи, воплощенными в жизнь.

В этом году в Чувашии к реализации допущено 1500 проектов инициативного бюджетирования на селе. Жители ратуют за ремонт дорог, обновление объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, детских площадок и мест отдыха, очистку водоемов… Прошедшие конкурсный отбор предложения получают поддержку из республиканской казны — от 60 до 80% от стоимости объекта. Надо ли говорить, что интерес к этой программе со стороны населения большой, за время ее действия число заявок выросло в разы.

Цифры и факты В 2023 году прошли конкурсный отбор и получили поддержку из республиканского бюджета 1065 идей. Программу инициативного бюджетирования полностью реализовали 17 округов Чувашии, воплощены в жизнь 1055 местных инициатив. Лидером по числу проектов стал Чебоксарский округ.

В деревне Выселок Лесной Канашского муниципального округа обустроили водоем. Местный пруд зарос илом. Не стало площадки для купания и отдыха, пришел в негодность водозабор. Но самое главное — пруд перестал обеспечивать пожарную безопасность. В прошлом году жители решили исправить ситуацию. Инициативную группу поддержали все сельчане. Сказано — сделано. Подготовили проектно-сметную документацию, организовали сбор денег, определили в ходе конкурса подрядчика. И вот водоем восстановлен — работы выполнены качественно и в срок.

Такую же проблему решили и жители деревни Вторые Хоршеваши Красночетайского округа. Там тоже реанимирован заилившийся противопожарный водоем. Благое дело, как и предусмотрено программой, реализовали в складчину: сельчане собрали более 44 тыс. рублей, 38,5 тыс. были выделены из местного бюджета и 332 тыс. — из республиканской казны. К пруду обустроен и подъездной путь для пожарных машин.

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии: «Программа инициативного бюджетирования — это способ поддержать идеи граждан, государство здесь выступает помощником в финансировании. Инициативы сельчан — показатель возрождения жизни на селе, будем оказывать этому всяческую поддержку».

А в селе Яншихово-Норваши Янтиковского муниципального округа на территории школы появилась универсальная спортивная площадка. Можно играть в футбол, баскетбол, волейбол, встать на беговую дорожку, освоить тренажеры. Сейчас идет приемка этого объекта. «У детей разного возраста теперь есть возможность с интересом и пользой проводить здесь свободное время», — отметил глава округа Олег Ломоносов. Всего в этом году в округе в рамках инициативного бюджетирования реализуется 115 проектов, 75 из них уже завершены. Как, например, в деревне Шимкусы, где люди решили организовать свой досуг.

С идеей обустроить на большой живописной поляне концертную площадку выступили участницы фольклорного коллектива «Сурпан». В сельской администрации им предложили подключиться к программе инициативного бюджетирования. Шимкусинцы согласились сразу. Условия выгодные — собрать 10% от необходимой суммы, остальное добавит государство. Сельчане обсудили, какой должна быть сцена, заключили контракт на ее поставку и монтаж. Результатом довольны и артисты, и публика: «Красиво — просто загляденье! Не стыдно гостей пригласить!»

В Вурнарском муниципальном округе в деревнях Мамалаево и Кольцовка введены в строй ритуальные домики на территории кладбища. Идут работы в деревне Кошки-Куликеево Яльчикского округа — там ремонтируют грунтовую дорогу от улицы Пушкина до улицы Новой. Обновляются водопроводные сети по улице Молодежной в деревне Петропавловск Шумерлинского округа…

Хорошее это дело — инициативное бюджетирование, эффективный и востребованный формат сотрудничества с властью. Люди видят результат и при столь весомой поддержке государства готовы поддерживать нововведения собственными средствами.

Оценят по результатам работы

С этого года в республике действует новая система ранжирования муниципалитетов по софинансированию проектов из бюджета. Если округ выполнил план полностью и реализовал все предложенные жителями инициативы, то будет предоставлена поддержка в 60-80% от стоимости объектов. Если остались «хвосты», процент станет уменьшаться, а восполнит недополученное местная казна.