Чебоксарский этап детского Кубка России по шахматам стал одним из самых масштабных в стране

За кубком из шоколада приехали из-за рубежа

«Главную победу вы уже завоевали — участвуете в этом замечательном турнире. С каждым годом он будет сильнее, а призы, которые вы будете получать, — весомее», — так к участникам чебоксарского этапа детского Кубка России по шахматам обратился депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Он же — председатель оргкомитета «Шоколадного кубка», с таким названием второй год подряд в столице Чувашии проходит этап всероссийского соревнования.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в «Шоколадном кубке» подали свыше 700 ребят, но приехать в Чебоксары смогли чуть более 600 юных любителей шахмат. Все равно внушительное число. Широк и географический охват — от северо-запада страны до Дальнего Востока плюс дети из Кыргызстана, Армении и других стран ближнего зарубежья. Это дает повод называть Чувашию столицей шахмат России.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Несмотря на то что шахматы довольно популярны среди наших жителей — в Чувашии ими занимаются более 13 тысяч детей и взрослых — соревнования придадут дополнительный импульс развитию этого вида спорта в регионе. Наша республика действительно становится столицей детских шахмат России. Уже в декабре Чебоксары примут финальный этап соревнований.

Из года в год реализуется программа «Шахматы в школах», традиционно проходит турнир, посвященный легендарному земляку, основателю чувашского шахматного движения Владимиру Сергиевскому. Успешно функционируют шахматные школы всемирно известных гроссмейстеров Анатолия Карпова и Сергея Карякина.

Уверен, что участники соревнований проведут насыщенные дни как в рамках соревнования, так и узнавая столицу Чувашии — Чебоксары, красоту и историю города. Желаю спортсменам успехов и ярких побед. Пусть этот турнир станет ступенькой к новым вершинам в мире шахмат. Вперед, ребята!»

С телефоном вход воспрещен

…Перед стартом первого тура Аксаков сделал символический первый ход на доске, пожелав всем участникам «Шоколадного кубка» успехов. Незадолго до этого детям напомнили о строгом соблюдении регламента. Одно из условий — никаких телефонов при себе, иначе присудят поражение. Причем вне зависимости от того, как развивается партия на доске. Не пощадят даже если до того, как поставить сопернику мат, остался один ход.

Пока же единственным «нарушителем» оказался автор этих строк. Расположившись в зале, где шли партии, я набирал короткий текст для телеграм-канала «СЧ». В это время мимо проходил судья и тактично попросил либо спрятать телефон, либо отойти с ним в фойе. Такое правило распространяется не только на участников шахматных турниров, но и на всех посетителей. В одном из регионов, сказал судья, сделали замечание даже местному министру спорта.

Такой подход к делу можно понять. Мало ли что может подумать ребенок: а вдруг я черпаю подсказки для кого-нибудь из соперников? В шахматных кругах использование подсказки компьютера и телефона называют читерством. На такой вид мошенничества, распространенного в онлайн-формате игры, мне посетовал чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин, когда приезжал в Чебоксары на открытие школы имени себя. Должен был он сюда приехать и сейчас, вместе с двенадцатым чемпионом мира Анатолием Карповым, но не срослось. «Но оба передают вам привет!» — заверил Аксаков.

Сладкий кубок, сделанный с душой

Впрочем, о закрытии «Шоколадного кубка» думать еще рано, а вот церемония открытия прошла с грандиозным успехом — здесь же, в театре оперы и балета «Волга Опера». Украшением вечера стали выступления приглашенных артистов — пианиста, лауреата международных юношеских конкурсов в России, Китае, Германии, США 13-летнего вундеркинда Елисея Мысина и фольклорного ансамбля «Фыняяяф».

Пресс-конференцию, приуроченную к старту этапа Кубка России, украсил представленный журналистам сладкий трофей, изготовленный генеральным спонсором соревнования, кондитерской фабрикой «АККОНД». Кубок весом около 700 граммов из натурального темного шоколада на основе какао-масла покрыт золотым пищевым красителем природного происхождения.

Лимитированная серия из восьми шоколадных кубков подготовлена для победителей в возрастных категориях до 9, 11, 13 и 15 лет среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. Вся серия изготовлена вручную мастерами «АККОНД». Сладкая награда простоит невредимой целый год, если температура в помещении не будет подниматься выше 22 градусов.

Кстати, инициатива создания шоколадных кубков исходила от генерального директора кондитерской фабрики «АККОНД» Валерия Иванова, который на фабрике трудится уже 47 лет: из них 37 лет, с 1987 года, возглавляет предприятие.

«Наша компания активно поддерживает развитие культурных и образовательных проектов для детей. С уверенностью могу сказать, что даже работники нашей фабрики стали еще больше проявлять интерес к шахматам. Я знаю, что дети сотрудников фабрики будут принимать участие в «Шоколадном кубке». Шахматы являются уникальным инструментом развития интеллектуальных способностей, обучения логическому мышлению и принятию решений. Мы считаем, что поддержка этой игры помогает расширению образовательных возможностей и развитию молодежи. В каждый сладкий приз наши искусные мастера вложили частичку своей души, чтобы подарить юным любителям шахмат массу положительных эмоций и зарядить отличным настроением. От всей души желаем ребятам успехов и блистательных побед на соревнованиях!» — комментирует Валерий Николаевич.

Также в рамках мероприятия в ТЦ «Мадагаскар» установлен шахматный робот. Все желающие могут сразиться с роботом, который при игре в шахматы не только думает, но и сам выполняет все действия, в том числе передвигает фигуры, нажимает на шахматные часы и может играть блиц. Всех участников вновь ждет сладкая награда от «АККОНД».

«Такого я еще не видел»

На пресс-конференции же исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев восхитился идеей постелить в театре для участников «Шоколадного кубка» ковровую дорожку. По его словам, такого на детских соревнованиях он еще не встречал. «Могу абсолютно ответственно заявить: нет ни одного детского турнира, где дети поднимались по красной ковровой дорожке», — сказал он.

Особенно понравилось Ткачеву то, что для «Шоколадного кубка» был выбран театр. «Великолепнейшее место! В этом году проводится 58 этапов детского Кубка России, и ни один из них в театре еще не проводился. Да, были великолепный дворец Ирины Винер, другие площадки. Но вот чтобы в театре знаменитом, где выступали Спиваков и другие звезды мировой величины… Это очень и очень здорово, классно!» — поделился эмоциями представитель ФШР.

Председатель Федерации шахмат Чувашии Михаил Мельник напомнил, что Чебоксары располагают большим количеством привлекательных локаций. Одну из них планируется впредь использовать для массового любителя шахмат.

«У нас прекрасная набережная, и вдоль нее можно разместить шахматы. Такой проект, по всей видимости, мы подготовим по грантовой системе. Это популяризация шахмат, пропаганда, развитие, в конце концов», — сказал Мельник, также приложивший руку к тому, чтобы от участия в «Шоколадном кубке» дети получили настоящее удовольствие. Ребят ждет немало интересного в Чебоксарах.