У руля завода номер один

6 августа 2024 года отметит 60-летие трудовой деятельности в хлебопечении уникальная женщина-руководитель, генеральный директор Чебоксарского хлебозавода № 1 Елена Игнатьевна Бадаева. Также 2 декабря исполнится 90 лет со дня основания предприятия, у руля которого она стоит начиная с 10 июня 1985 года.

К ее характеристике неоднократно просится прилагательное «единственный». Она — единственный в Чувашии руководитель, возглавляющий достаточно крупное предприятие 39 лет подряд, а это целая эпоха. Она — единственная женщина в республике, награжденная орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени». Кроме того, она почетный гражданин Чувашской Республики, города Чебоксары и Янтиковского района, депутат Государственного Совета Чувашской Республики пяти созывов подряд — со второго по шестой. Первый хлебозавод поистине может гордиться не только своей историей, но и своим лидером.

Что предопределяет судьбу человека — наследственность или воспитание? Или же все в руках Бога, помогающего своим избранникам оказаться в нужное время в нужном месте? Пусть каждый решит это сам, познакомившись с удивительной биографией Елены Бадаевой, превратившейся из простой крестьянской девчонки в легенду чувашской промышленности и предпринимательства. Как бы то ни было, но без провидения здесь точно не обошлось: ведь люди, отвечающие за хлеб, — по божьему замыслу, главные люди на земле. Тема хлеба священна. Этот постулат выработан тысячелетиями — и, увы, не только потом, но и кровью миллионов людей. «Недаром над всеми явлениями человеческой жизни господствует забота о хлебе насущном. Он представляет ту древнейшую связь, которая соединяет все живые существа, в том числе и человека, со всей окружающей природой» — цитата из речи нашего знаменитого академика Ивана Павлова, которую он произнес во время вручения ему Нобелевской премии (Стокгольм, Швеция, 1904 год). Известно: там, где возникает проблема с хлебом, сразу начинаются потрясения. Так было при любой цивилизации — в древнем мире, в средние века, так происходит и в наши дни. И хорошо, что у нас есть надежные защитники от подобных хлебных потрясений, — такие как коллектив хлебозавода № 1 и его руководитель Елена Бадаева.

Бадаева — представительница поколения несгибаемых, которых зачастую называют «красными директорами». Этот термин, появившийся в начале 1990-х годов, обозначает выходцев из советской промышленной управленческой элиты, директоров предприятий, занявших руководящие должности в советскую эпоху и оставшихся на них после перехода России к рыночной экономике. Не все из них смогли встать на новые рельсы, но те, кто благодаря характерному для них деловому прагматизму все же сумел, и сегодня остаются частью экономической элиты страны.

Не секрет, что рыночные условия зачастую порождают и недобросовестных конкурентов, которые используют отнюдь не самые честные методы игры. В 1990-е годы Первый хлебозавод тоже не раз становился объектом посягательств со стороны преступных группировок, стремившихся прибрать к рукам успешное предприятие. В наши дни полигоном для такого рода баталий являются уже социальные сети, где нередко практикуется бездоказательное «очернение» конкурента. Но Хлебозавод № 1 на то и Номер Один, чтобы справляться с такого рода нападками, у его руля стоит женщина, прошедшая свои «огонь, воду и медные трубы». Невероятное трудолюбие и непоколебимая вера в собственные силы — вот что ведет ее по жизни.

«Вкуснее хлеба я не знаю ничего!»

— Замечали, что пожилые люди относятся к хлебу иначе, чем молодежь? — спрашивает Елена Игнатьевна. — Доедают остатки хлеба за внуками и ни за что не выбросят зачерствевший хлеб, а лучше скормят его домашним животным или птицам. Это потому, что у старого поколения особое уважение к хлебу…

Мы стоим в самом сердце Чебоксарского хлебозавода № 1 — в цехе, где выпекают хлеб. Генеральный директор не устает повторять старинные чувашские поговорки: «??к?ртан асли ?ук» — «Нет старше хлеба ничего». Аналогичная народная мудрость звучит еще жестче: «??к?р пулмасан эпир те пулас ?ук» — «Не будет хлеба, не будет и нас».

Аромат свежеиспеченного хлеба у жарких печей передать простыми словами невозможно: он вмещает в себя и шепот колосящихся полей, и лучи раскаленного солнца, и синь бескрайнего неба — все то, среди чего мы, деревенские дети, выросли, и то, что запечатлелось в памяти на всю жизнь.

— Елена Игнатьевна, наверняка вы в этот аромат влюбились еще с детства, если решили посвятить себя хлебопечению?

— Увы, сейчас это и представить себе невозможно, но, поверьте, в моем детстве и хлеба-то настоящего не было. Я родилась в деревне Новое Ишино Янтиковского района ровно через год после Великой Победы — 9 мая 1946 года. Послевоенные годы были очень голодные. Тогда в деревне не было даже того скудного пайка в 300 граммов хлеба на ребенка, что был в городе по карточкам. И купить хлеб крестьянину было не на что — за тяжкий физический труд ему начисляли не деньги, а трудодни. В нормальные годы на них еще можно было получить зерно, а что получишь, если в поле и общественных закромах пусто? Как в таких условиях не то что жить, а просто выжить? Какой там хлеб? Чистого хлеба не было в моем детстве вообще, только с добавками.

Я прекрасно помню вкус липовых лепешек. Липовые — не в смысле ложные (хотя, в действительности, самые что ни на есть ложные), а из почек липы. Мы собирали их, когда они набухали, приносили домой, измельчали в ступе, потом добавляли тертый картофель — там крахмал, и чуть-чуть кукурузной муки — для склеивания. Добавляли еще конский щавель. Даже на вид эти лепешки были невкусные — зеленовато-землистого цвета. Рассыпались на глазах, когда мама вытаскивала их из печи. Мы ели эти комочки, запивая уйраном — по-чувашски пахта, обезжиренное молоко. А молоко от нашей коровы в основном сдавали государству. Когда же оставляли себе чуть-чуть, чтобы приготовить уйран (детей-то надо кормить!), то думали, что тем самым государство обкрадываем. Вот и задаешься сегодня вопросом, как мы до сих пор живы… Да что там говорить… Пока я не устроилась на хлебозавод, досыта хлеба никогда не ела. Могу честно признаться: до сих пор это для меня самый драгоценный продукт на столе. Вкуснее хлеба я не знаю ничего!

— Несмотря на все тяготы жизни, вы смогли вырасти удивительно целеустремленным человеком…

— Сейчас модно говорить о принципах, методах и системах воспитания. Оглядываясь назад, могу сказать одно: на них у наших родителей не было ни времени, ни средств. И мой отец Игнатий Максимович, и мать Евдокия Андриановна «пахали» день и ночь. Первым делом — в колхозе, но не меньше и дома. Спасибо маме — она все успевала: еду приготовить, носки-варежки нам связать. Родители держали в строгости — да. А мы учились на их примере сами. Видели, что можно делать, что нельзя — так и познавали жизнь. Папа вот иногда говорил: «Никогда не берите чужого!» В больших семьях как происходит воспитательный процесс? У старших детей учатся младшие. У нас было так же — все мы воспитывались трудом, и это всегда давало самые лучшие результаты.

— А какими судьбами оказались на хлебозаводе?

— Все шло логически из детства. Да, оно у нас было трудное, но, несмотря на это, веселое. На нашей улице было очень много детей, особенно 1945-46 годов рождения. Мы выросли в общих играх. Куклы у нас были лубочные, из липовой коры, других не было. Лошадок делали из того же лубка. Играя в куклы, я всегда была учительницей. Мечтала об этой профессии с детства. С возрастом мечта приобрела совершенно конкретный вид — «хочу стать учителем немецкого языка». Почему? Мне очень нравилась наша учительница немецкого Татьяна Ефремовна Овечкина. У нас с ней какая-то взаимная любовь была: она всегда говорила, что я должна поступить на факультет иностранных языков. На уроках мы часто разговаривали с ней на чистом немецком. Во всяком случае, мне так казалось. Вот с этой своей мечтой я и приехала в Чебоксары поступать в педагогический институт. Это было в 1964 году.

«Я стала нужной многим»

— Предвосхищая дальнейшие события, могу предположить, что в пединститут вы не поступили.

— Не поступила, да… Накануне со мной произошли трагические события: уже заканчивались выпускные экзамены в школе, как вдруг умирает отец — мой самый родной и близкий человек на свете. Он вернулся с фронта на одной ноге, но и после войны ежедневно совершал подвиг, работая в колхозе бригадиром. Отец был человеком с богатой душой: играл на гармошке, любил балагурить. Из семерых детей почему-то выделял меня, очень любил и говорил, что мне обязательно надо учиться, что у меня несомненно есть организаторские способности. Когда его не стало, весь мир померк для меня. Казалось, что жизнь закончилась, надо начинать новую.

Что было дальше? В Чебоксарах я устроилась в общежитие пединститута, ходила на подготовительные курсы. С собой у меня было всего 17 рублей: платить за курсы, за проживание, за питание. Мама отдала на поездку последние деньги. Поступить мне не удалось, не прошла по конкурсу. Подвел низкий балл по истории. Почему-то я не понравилась преподавателю. Возможно, просто потому, что еще с сильным акцентом говорила по-русски. Я потом неоднократно встречала этого преподавателя в городе, всегда подмывало спросить: почему? Честно признаюсь: рассказала то, что надо, все по билету. Может, установка у них такая была — «резать». Тяга к знаниям тогда была большой, конкурсы — огромными, вот они и отсеивали по любому поводу.

Назад дороги не было. Уезжая из деревни, себе при этом твердо сказала: я сюда не вернусь. Знала, что учиться буду обязательно, но сначала надо устроиться на работу, надо зарабатывать. Без прописки тогда никуда не брали. Наконец-то на глаза попалось объявление о приеме на работу. Хлебозавод № 1 — это был он — работал в три смены. Меня взяли. Более того, сказали, что нужно выйти на работу сегодня же в ночь, у них нет уборщицы, и берут меня на это место. Так я устроилась на работу.

— На временную работу, но получилось так, что навсегда…

— Скажу прямо, я вовсе не планировала надолго задерживаться на хлебозаводе. Работать в три смены было тяжело, денег платили крайне мало. В первое время я спала прямо на заводе, на вагонетках. Спалось, как ни странно, хорошо, уставала, наверное, сильно. Да и как было не устать? Просеивая муку, таскала мешки по 70 кг каждый — 40 штук за смену. Потом поднимаешь этот мешок, разрезаешь завязки ножом и вываливаешь муку в завальную яму. А когда вытряхиваешь мешок — мучная пыль столбом, и все тебе в горло, в легкие. Однажды пришлось отработать две смены подряд — это 80 мешков! Была, наверное, сила в мышцах, несмотря на невеликий рост и хрупкость, выручала деревенская закалка. Но «благодаря» мучной пыли я заработала себе страшную астму, стояла потом на специальном учете, мне даже последнюю категорию присвоили, лекарства выписывали. Вылечилась только много лет спустя, в конце 90-х.

Сцепив зубы, я хваталась за все, что могло приблизить меня к мечте — получению образования. Первое время мне было очень трудно в городе. В том числе из-за недостаточного знания русского языка. Но я старалась. Читала много книг на русском, любые — художественную литературу, учебники. Вновь перечитала «Как закалялась сталь» Николая Островского. Ну и все запоминала. У меня была великолепная зрительная память, стоило увидеть что-то один раз — и я запоминала навсегда. И слух всегда был хороший, я и сейчас, например, прекрасно улавливаю мелодии песен. Вот так постепенно откладывались в памяти знаки препинания, произношение. Сложности всех с детства говорящих на чувашском понятны — наш родной язык очень мягкий, в нем нет звонких согласных, отсюда и акцент.

Потом я наткнулась на новое «судьбоносное» объявление — о возможности поступить на заочное отделение московского пищевого техникума, прямо по моей хлебозаводской профессии. «Надо готовиться», — подумала я и отправила документы в Москву. Прислали экзаменационный лист. Вступительный экзамен разрешили сдать в Чебоксарах в Кооперативном техникуме. Сдала его я хорошо, отправила документы, меня зачислили. Сразу на третий курс, так как у меня за плечами уже было среднее образование. Это было уже в 1965 году.

— Тем самым, получив среднее специальное образование, о расставании с хлебозаводом вы уже больше не думали.

— Да, в том числе, пожалуй, еще и по той причине, что теперь перестала в полной мере принадлежать себе самой. Была никому не известной деревенской девчонкой, а стала комсомольским лидером с обязанностями и обязательствами: теперь я отвечала за хор, за ГТО, за ленинские уроки, а поскольку молодежь составляла весомую долю заводского коллектива, то и за выполнение производственного плана. А с апреля 1969 года пришлось заняться еще и депутатской работой — я была избрана в состав Чебоксарского городского Совета депутатов трудящихся XII созыва. Как депутат была в ответе за улицы Константина Иванова и Московскую, а также за Красную площадь. Короче, я стала нужной, если не всем, то очень многим. А в таких случаях надо просто идти дальше. Так я и делала. Следующей после техникума целью для меня стало получение высшего образования. Путь к нему также оказался нелегким: во Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности в Москве я поступила только в 1974 году, уже будучи замужней женщиной и ставши матерью сына-первенца. Но к тому моменту я уже уверенно шла на подъем.

«Завод выстоял благодаря стойкости работников»

— …И в 1985 году вам доверили возглавить хлебозавод.

— «Доверили» — это не то слово! Уговорили! Развиваться успешно на новом месте — в юго-западном районе Чебоксар — коллективу пришлось нелегко. Хлебозавод № 1 среди населения города и у городских властей считался «предприятием — бракоделом». До 50 процентов забракованной и возвращаемой из торговых точек по черствости продукции без всякого учета отправлялось на корм скоту в колхозы Чебоксарского района. Мне, директору, назначенному на эту должность, приходилось в первую очередь налаживать дисциплину и порядок, можно сказать, «с нуля». Предприятие вырабатывало и поставляло продукцию в торговые предприятия города по утвержденному графику. Своего транспорта не было, приходилось пользоваться услугами автоколонны № 1852. Транспорт систематически не предоставлялся вовремя, либо водители уходили с работы, недопоставив в магазины выработанный хлеб. А ведь хлеб — это особый продукт, он должен быть на прилавке свежим. Поэтому доставку собственной продукции хлебозавод взял в свои руки, для чего был создан транспортный цех в составе 37 специализированных транспортных единиц.

— Помнится рассказ о том, как в то время вам, руководителю предприятия, по первому сигналу, в любую погоду, несмотря на выходные и праздничные дни, приходилось идти пешком по пустынному полю на завод и уходить оттуда только после разрешения всех возникших на производстве проблем.

— Рабочих рук не хватало, и я наравне со всеми стояла у печи, выпекала и укладывала хлеб. Также исполняла обязанности экспедиторов и грузчиков в отделе сбыта, загружала продукцию и контролировала отправку в намеченные торговые точки — ведь за невыполнение плана выработки и за нарушение сроков поставки предприятию предъявлялись большие штрафные санкции, а коллектив лишался премиальных доплат. Дисциплина на заводе хромала сильно. Многие работники не выдерживали справедливых требований, увольнялись. Но оставались те добросовестные работники, которые, несмотря ни на какие трудности, продолжали работать и работают даже по настоящее время. Многие из них прошли школу мастерства, окончили высшие и средние специальные учебные заведения, стали специалистами своего дела. Благодаря стойкости этих работников — наших ветеранов — завод выстоял, стал развиваться дальше, вырабатывать и поставлять населению качественные хлебобулочные и бараночные изделия.

— И успех не заставил себя долго ждать. Первый хлебозавод Чебоксар постепенно становился образцово-показательным не только в пределах республики.

— Верно. Еще в далекие 1987-88 годы нашим заводом (первым среди хлебных предприятий страны!) была задумана перевозка хлеба в контейнерах. Наши рационализаторы разработали и внедрили грузоподъемные механизмы к специализированному автотранспорту автоколонны № 1852. Хлебозавод № 1 стал базовым предприятием по вводу в действие дозировочной станции для жидких компонентов, разработанной ПКБ пищевой промышленности. Перенимать опыт и знакомиться с этими новшествами приезжали к нам представители всех предприятий Чувашии и многих регионов России.

— Ударная работа хлебозавода оценивалась по достоинству?

— По итогам социалистических соревнований нам вручались переходящие знамена и дипломы. Приятно вспомнить и отметить, что в те времена в кабинете директора хлебозавода в течение ряда лет стояло не менее пяти знамен. Конечно, было за что. На заводе из года в год принимались меры по улучшению социально-бытовых условий работников и членов их семей, росла средняя заработная плата. Была задействована и действует до настоящего времени система вознаграждений по результатам работы за ежемесячный отчетный период. Руководством предприятия и в непростые времена перестройки, несмотря на серьезные экономические трудности, принимались все меры не только по сохранению коллектива, но и по созданию дополнительных рабочих мест.

На благо города и республики

Так, начав свою трудовую деятельность в хлебопекарной отрасли с простой штамповщицы, Елена Игнатьевна Бадаева дошла до генерального директора. За период работы она проявила себя грамотным, знающим свое дело руководителем. Возглавляемое ею предприятие работает из года в год стабильно, улучшает финансово-экономические показатели. В условиях рыночной экономики Елена Бадаева умело направляет коллектив на решение задач в сферах внедрения новых технологий, ввода в эксплуатацию производственных мощностей, увеличения ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее качества.

Елена Игнатьевна как свои пять пальцев знает производство и процесс хлебопечения. Под ее умелым руководством ранее убыточное предприятие было выведено в ряд финансово устойчивых. Она прилагает все силы и умения, знания и опыт для бесперебойной работы предприятия и решения конкретных практических задач. Капитальные вложения направляются на расширение производственных площадей, закупку технологического и вспомогательного оборудования как на производстве, так и в торговле, на обновление автотранспортного парка, внедрение энергосберегающих технологий, развитие сети фирменной торговли.

Особое внимание на предприятии уделяется инвестициям в основное производство. За период с 2018 года по 2023 год на предприятии проведены реконструкции технологических линий по производству хлеба и хлебобулочных изделий. Общая инвестиция в основное производство за последние 5 лет составила 325,0 млн руб. За указанный период в производство внедрено более 135 новых наименований качественных хлебобулочных, бараночных и кондитерских изделий, которые пользуются высоким спросом в республике и за ее пределами. Сегодня более 1000 торговых предприятий занимаются реализацией продукции Чебоксарского хлебозавода № 1.

Активно ведется работа по расширению ассортимента. Периодически в торговой сети проводятся дегустации хлебобулочных, бараночных и кондитерских изделий. Эти мероприятия позволяют поддерживать тесный контакт с покупателем, узнавать спрос на продукцию.

Благодаря слаженной работе коллектива хлебозавода, неотъемлемой частью которого является труд Елены Бадаевой, в 2023 году выработано и реализовано 14606,4 тонны хлебобулочных и 643,6 тонны кондитерских изделий. Производственная мощность общества позволяет производить 62,2 тонны готовой продукции в сутки. Ассортимент вырабатываемой предприятием продукции насчитывает более 250 наименований хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Предприятие ежесуточно вырабатывает более 42 тонн продукции. Планомерно обновляется и расширяется собственная сеть фирменной торговли. Через 63 фирменных предприятия торговли, расположенных в шаговой доступности от места проживания граждан, ежесуточно реализуется до 30 процентов всей выпускаемой предприятием продукции. В 2016 году фирменная торговая сеть предприятий «Калач» на республиканском конкурсе «Лучшее предприятие потребительского рынка» в номинации «Лучшее предприятие торговли» признана победителем и удостоена диплома 1 степени. Для более полного удовлетворения потребностей населения открыта пекарня «Калач».

Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский хлебозавод № 1» — одно из первых предприятий хлебопекарной отрасли в Чувашской Республике, которое в 2009 году прошло подготовку и сертификацию системы менеджмента качества с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Все выпускаемые хлебобулочные, бараночные и кондитерские изделия хлебозавода соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018).

На предприятии принимаются все меры по созданию необходимых условий для роста производительности труда. Заработная плата работникам выплачивается своевременно. Практикуется выплата вознаграждений по итогам работы за отчетный период, принимаются меры для улучшения условий труда и отдыха работников. Даже в весьма сложные 1990-е годы Елена Игнатьевна Бадаева сумела сохранить завод и коллектив. Своевременно выплачивала работникам заработную плату два раза в месяц и вознаграждение по итогам работы, в том числе тринадцатую заработную плату, тем самым обеспечивала стабильность и благополучие семей работников в эти трудные времена. За все годы ее руководства предприятием ни разу не было допущено задержки выплаты заработной платы.

Часть прибыли предприятие ежегодно направляет на оказание благотворительной и спонсорской помощи учреждениям здравоохранения, культуры, спорта, образования, общественным организациям, храмам и монастырям, ветеранам войны и труда. За 5 последних лет (2018-2023 годы) на эти цели было выделено более 11 млн 066 тыс. рублей.

В 2020 году с благословения митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы была построена и введена в действие церковь в честь Святого Георгия Победоносца в деревне Новое Ишино — на малой родине Елены Игнатьевны — на ее личные средства.

В 2021 году за активное участие в социально-экономическом развитии региона Чебоксарский хлебозавод № 1 был включен в Федеральный реестр «Всероссийская книга почета».

Ежегодно в течение 22 лет Елена Бадаева за собственный счет проводит турниры по вольной борьбе среди детей в БУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова» г. Чебоксары, способствуя патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Елена Игнатьевна участвует в гуманитарных мероприятиях, оказывая материальную поддержку военнослужащим — участникам специальной военной операции (СВО), поддерживает боевой дух мобилизованных граждан и матерей воинов, чьи сыновья принимали участие в разных военных операциях и не вернулись домой, отдав свои жизни при исполнении служебного и воинского долга. В 2023 году в День матери из собственных средств она выделила 800 000 рублей в поддержку матерей, потерявших своих сыновей.

В настоящее время хлебозаводу, как и всем товаропроизводителям России, приходится выдерживать жесткую конкуренцию. Несмотря на непростые условия работы, предприятие под руководством Елены Бадаевой обеспечивает население города Чебоксары и Чувашской Республики хлебобулочными изделиями, высокое качество которых подтверждается многочисленными золотыми медалями, завоеванными на всероссийских выставках. Коллектив предприятия и его лидер уверены в том, что выстоять на рынке можно лишь повышением качества выпускаемой продукции, и надеются, что на наших столах всегда будет теплый и ароматный хлеб, вырабатываемый тружениками Чебоксарского хлебозавода № 1.

Татьяна Ильина