«Электрические» проекты в Чувашии реализуются успешно

Исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Чувашии Сергей Лекарев провел встречу с генеральным директором ГК Трансэнергопром Еленой Климашевской.

Обсуждались итоги реализации совместных проектов. Среди них проекты по цифровизации, в рамках которых 40% клиентов уже пользуются личным кабинетом, 25% получают электронные квитанции. Сейчас стоит задача сравнять количество цифровых клиентов с количеством установленных «умных» счетчиков электроэнергии.

По инвестиционному проекту по электрозаправкам недавно построен зарядный хаб для электрокаров на федеральной трассе М-7. Он стал вторым по счету в республике — первый был открыт в Чебоксарах в январе 2022 года. «Близится к открытию третий наш хаб в Чувашии, — сообщила Елена Климашевская. — Планируем запустить его к 555-летию Чебоксар на одной из самых оживленных дорожных артерий города — Московском проспекте. Далее хабы будут открыты в столице региона на Эгерском бульваре и на федеральной трассе М-7 в Цивильск». Всего в регионе будет 9 электрозаправок по линии Трансэнергопрома, разместятся они в том числе возле отделений ЧЭСК в Новочебоксарске, Ядрине, Шумерле и Батырево.

Как было отмечено на встрече, в 2024-2025 годах планируется закрыть потребность в зарядной инфраструктуре по всей Чувашии.

Между тем

Электрозаправки в Чувашии строятся не только по линии Трансэнергопрома. Всего на сегодня в республике создано 19 электрозарядных станций, сообщили в телеграм-канале правительства Чувашии. В 2024 году на создание зарядной инфраструктуры для электромобилей в рамках подпрограммы «Энергосбережение в Чувашской Республике» госпрограммы «Развитие промышленности и инновационная экономика» предусмотрено 82,8 млн рублей на строительство 30 электрозарядных станций. Постановлением Кабинета министров республики утверждены Правила предоставления субсидий на возмещение части затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с развитием зарядной инфраструктуры для электромобилей.