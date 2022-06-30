В Канашском районе полиция раскрыла «угон» электромобиля «Мерседес»

С повзрослевших мальчишек за унесенные «игрушки» спрашивают уже в суде…

Вечером 7 июня в полицию Канашского района поступило сообщение об угоне «Мерседеса». Машинка, правда, оказалась детским электромобилем, но маленький владелец расстроился больше своих родителей, подаривших ему первый собственный «электрокар». Буквально двадцать минут «мини-Мерседес» простоял без присмотра на улице в деревне Нижние Кибечи, куда семья приехала в гости из Цивильска, и куда-то пропал.

Оперативники ОМВД России по Канашскому району нашли угонщика в два счета: машинку унес 15-летний подросток из Канаша. Старший ребенок из многодетной семьи говорит, что хотел порадовать младших братьев и сестер, а потом вернуть дорогую игрушку на место, но, возможно, последнее и не входило в его планы. Мама подростка состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних: ранее ее замечали в злоупотреблении спиртными напитками.

По поводу кражи электромобиля в полиции проводят проверку, не исключено, что по ее результатам школьника тоже возьмут на учет…

Может быть, это происшествие послужит для него уроком, но, к сожалению, бывает, что мальчишки так и не могут «вырасти из машинок», что заканчивается для них плачевно. Так, майской ночью прошлого года компания подростков, 15-16 лет, заметила во дворе дома в центре Чебоксар «десятку» с незапертой дверью и решила посидеть в салоне. В «бардачке» ребята нашли и ключи, оставленные совсем уж беспечным автовладельцем. Нашелся среди них и тот, кто худо-бедно умел рулить, и теперь уже бесшабашному «экипажу» захотелось большего, чем просто заглянуть в чужое авто. Проехав квартал, угонщики бросили легковушку и разошлись по домам, где, по логике вещей, несовершеннолетние и должны были находиться в ночное время.

Наутро, после поступления сообщения хозяина об угоне ВАЗ-21102, полицейские изъяли видеозаписи по возможному пути следования «четверки», разыскали саму машину, а затем и всех «гонщиков». Их по видео опознали инспекторы по делам несовершеннолетних ОП № 1 УМВД России по г. Чебоксары, которые многое могли бы рассказать о каждом из подозреваемых. Больше всего проблем с законом было у 16-летнего задержанного, сыгравшего наиболее активную роль в угоне «десятки». Оказалось, юноша еще и прихватил из чужого авто бумаги владельца, поэтому Следственным комитетом России по Чувашии ему был вменен не только угон, но и похищение у гражданина важного документа (ч. 2 ст. 325 УК РФ). В итоге суд отправил «заводилу» на полгода в воспитательную колонию, остальным определил наказание в виде штрафа в размере от 9 до 12 тысяч рублей…

КСТАТИ

За угон подростков оштрафовали

В Чебоксарах двое подростков в возрасте 15 и 17 лет осуждены за угон автомобиля.

Следствием (СУ СКР по Чувашии) и судом установлено, что в январе 2022 года ночью молодые люди, находясь в Чебоксарах на улице Маршака, вместе с еще одним несовершеннолетним, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, решили угнать припаркованный во дворе автомобиль. Старший из них при помощи отвертки открыл дверь салона, сел на водительское сиденье и запустил двигатель. Угонщики поехали в сторону автомобильной дороги, однако увидели в одном из дворов служебную полицейскую машину. Испугавшись, они бросили угнанный автомобиль и скрылись.

После обращения хозяина машины в правоохранительные органы их личности были установлены. Приговором суда им назначено наказание в виде штрафов в размере 5 и 4 тысяч рублей.