Владельцы электрокаров Чувашии продолжают добрые дела ГК Трансэнергопром

В ЧЭСК продолжается Год добрых дел, а с приближением 65-летия компании их становится больше.

На этот раз владельцы электрокаров города Чебоксары присоединились к благотворительной и экологической акции ГК Трансэнергопром. Заправив электрокары, они поехали вручать подарки детям с ограниченными возможностями здоровья Кугесьской школы-интернат. В преддверии Международного женского дня к «доброму делу» присоединились и автоледи с детьми.

«ЧЭСК всегда выступает за устойчивое развитие региона. Мы решили провести сразу две благотворительные акции: владельцы электрокаров бесплатно смогли оценить преимущества быстрой зарядки и рассказали о пользе для экологии этого вида транспорта детям и педагогам Кугесьской школы-интернат, куда они прибыли с подарками», — рассказал заместитель исполнительного директора по реализации Сергей Федоров.

«Современная зарядная инфраструктура — это сегодня не просто серые ящики, расставленные вдоль парковочных мест. Это современные электрозаправочные хабы, которые идеально вписываются в концепцию нашего города. Необходимо отметить, что для жителей города Чебоксары в 2023 муниципальные парковки для электромобилей будут бесплатными. Этим вопросом мы начали заниматься в прошлом году. Уже сегодня жители города могут написать заявление в администрацию города, и автомобиль будет включен в реестр. Все это важно и нужно для развития Чувашии», — рассказал депутат Чебоксарского городского собрания депутатов Максим Гребенкин.

Директор Кугесьской школы-интерната Алексей Ефимов отметил, что ГК Трансэнергопром единственная компания, которая оказывает детям комплексную поддержку и на День знаний, и на Новый год, и к своему юбилею. В знак благодарности ребята подготовили для энергетиков и владельцев электрокаров праздничной концерт. После концерта ребята вышли на улицу и с большим интересом изучали автомобили, садились за руль и представляли себя в качестве их владельцев.

Добрые дела ЧЭСК набирают масштабы и будут только увеличиваться с приближением круглой даты 65-летнего юбилея компании.